Pedro Sánchez se deshace en halagos para Aitana por su discurso feminista: "Un modelo para las niñas..."

En la gala de los Elle Style Awards la cantante Aitana fue una de las grandes protagonistas de la noche gracias a su discurso. El evento organizado por la revista Elle, tuvo lugar en los interiores de la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en Madrid.

Aitana recibió el galardón ELLE Style Awards Shitfer y emocionó a los presentes con un discurso reivindicativo y feminista que se hizo viral en redes y llegó hasta los oídos del propio Presidente.

Al recibir el premio la artista dijo: “En 2021, la Aitana feminista dudaba sobre la intención de ciertas opiniones y aún se le colaba algún error de vez en cuando. En 2024 ya no, porque he perfeccionado mi audición selectiva y desoigo cada vez más los consejos desde perspectivas machistas (...) Sé que estoy madurando por otra razón: el machismo no tolera que el ideal femenino, inocente, juvenil que muchos vieron en mí, sin ser yo consciente de ello se transforme, o mejor dicho, se eche a perder, para convertirse en una mujer. Viajemos juntas al futuro sin olvidar el pasado”, expresó emocionada.

El discurso ha generado una gran repercusión en redes sociales, y Pedro Sánchez ha decidido pronunciarse y le ha dedicado unas bonitas palabras a la artista por defender la igualdad de género. “Muchas gracias, Aitana, por alzar tu voz en defensa de la igualdad, por tu valentía al denunciar que todavía queda mucho por avanzar y por tu generosidad con las generaciones pasadas y las que vendrán”, ha relatado.

Muchas gracias, Aitana, por alzar tu voz en defensa de la igualdad, por tu valentía al denunciar que todavía queda mucho por avanzar y por tu generosidad con las generaciones pasadas y las que vendrán.



La lucha feminista que defiendes es un modelo para las niñas y las jóvenes… https://t.co/u3Q8Yo0Q8i — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 5, 2024

“La lucha feminista que defiendes es un modelo para las niñas y las jóvenes que te escuchan”, concluye.