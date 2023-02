Así es el casco de Carlos Sainz para esta temporada

Colores negros, rojos y amarillos y dorsal 55 para el piloto español de Ferrari Similar diseño a sus últimos cascos, con la bandera española y una referencia a 'Chili', su apodo

Se acerca la temporada de Fórmula 1 y los equipos y pilotos van dando a conocer detalles de lo que será un apasionante Gran Circo. Y uno fundamental para la seguridad es el casco de cada piloto. Carlos Sainz ha presentado ya el suyo.

La protección para la testa del piloto madrileño de Ferrari mantiene un diseño similar al de las últimas temporadas, aunque se cambia levemente la parte superior del casco, que pasa a un negro más oscuro y que se combina con el dorsal 55 característico de Carlos.

A new look for 2023 🤩



Here’s @CarlosSainz55’s helmet for the upcoming season 😍@BellRacingHQ pic.twitter.com/kDpIVz9GvI