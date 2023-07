Los argumentos de Marko para despedir a De Vries

"Le contratamos porque el año pasado rindió muy bien en Monza, pero este año no vimos ninguna mejora. Siempre fue tres décimas de segundo más lento que Tsunoda", dice Marko "Tiene 28 años, mucha experiencia como piloto de pruebas en múltiples coches de Fórmula 1. En mi opinión, no se lo puede comparar con un joven novato", señala

El despido fulminante de Nyck De Vries se gestó en apenas una hora. Helmut Marko recibió una llamada de Christian Horner desde el circuito de Silverstone y le contó que Daniel Ricciardo estaba haciendo unos tiempos "extremadamente competitivos" con el RB19 en el test de neumáticos organizado por Pirelli. Marko contactó al cabo de unos minutos con De Vries para comunicarle que estaba fuera del equipo Alpha Tauri con efecto inmediato. El entorno del piloto neerlandés filtró la noticia a los medios de su país y obligó a acelerar el anuncio de Ricciardo, previsto para hoy.

En declaraciones al diario neerlandés De Telegraaf , Marko ha explicado los motivos que le han llevado a tomar la decisión de prescindir de De Vries después de solo diez carreras con Alpha Tauri. "Contratamos a Nyck porque el año pasado rindió muy bien en Monza. Esperábamos que este año estuviera al menos a la altura de su compañero Yuki Tsunoda, pero no ha sido así. En realidad, siempre fue tres décimas de segundo más lento que Yuki. No vimos ninguna mejora", argumenta Marko.

"Tiene 28 años, mucha experiencia y también ha podido adquirir muchos conocimientos como piloto de pruebas en múltiples coches de Fórmula 1. En mi opinión, no se lo puede comparar con un joven novato", insiste.

"A finales de abril, en Bakú, empezó bien el fin de semana y yo pensaba que iba a rendir más, pero luego volvió a chocar. Por desgracia, no hizo una supervuelta que realmente nos sorprendiera. Teníamos que hacer algo. ¿Por qué esperar, y qué importan dos carreras más si no ves ninguna mejora? Nyck es un tipo muy agradable, pero la velocidad simplemente no estuvo ahí", zanja el austriaco.

Marko piensa que será difícil para De Vries tener otra oportunidad dentro de la Fórmula 1: "Creo que él lo veía venir y sé que puede labrarse una buena carrera en las carreras de resistencia", concluye,