Ricciardo ya está en pista con el Red Bull

Red Bull evalúa al australiano, actual piloto reserva, ante un posible retorno a la parrilla de Fórmula 1 con su equipo filial Podría sustituir a De Vries en Alpha Tauri incluso esta misma temporada. "Veremos como va el test y luego hablaremos ", dice Helmut Marko

Daniel Ricciardo ha salido a pista este martes en el circuito británico de Silverstone con el monoplaza de Red Bull que ganó el domingo el Gran Premio de Gran Bretaña en manos de Max Verstappen. Una oportunidad de oro para el australiano, que actualmente es piloto reserva del equipo de las bebidas energéticas aunque aspira a volver a la parrilla en 2024.

Oficialmente, es sólo un test para el proveedor de neumáticos Pirelli, pero para Red Bull Racing y sobre todo para Daniel Ricciardo es mucho más que eso. El australiano tiene su primera oportunidad de ponerse al volante del RB19 y demostrar que mantiene la forma y el talento que un día le llevaron a ser piloto titular en el equipo, con el que logró siete de sus ocho victorias en la F1 entre 2014 y 2018.

Almost done, Silverstone 🍯🦡



We’ve got Daniel driving the RB19 as part of a @pirellisport tyre test 📈 pic.twitter.com/i4n1SELiIK