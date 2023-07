Ricciardo, una amenaza real para Checo Pérez

El australiano, que vuelve a la parrilla de F1 a partir de Hungría con Alpha Tauri, tendrá doce grandes premios para demostrar su valía Si responde a las expectativas de Red Bull, después de su "impresionante" test en Silverstone, podría relevar al mexicano el próximo año

Sergio Pérez atraviesa su momento más difícil desde que llegó a Red Bull. El mexicano está en el mejor equipo del Mundial y pilota el mismo coche que Max Verstappen. Pero mientras el neerlandés está arransando este año, con ocho triunfos de diez posibles y 99 puntos de ventaja en el Mundial, Checo acumula una estadística muy negativa. No se ha clasificado para la Q3 en los últimos grandes premios. Es la primera vez en 17 años que un piloto de Red Bull tiene una posición media de clasificación tan baja. Helmut Marko le 'atiza' públicamente cada vez que falla y la apuesta por Daniel Ricciardo, que sustituirá a Nyck De Vries en el equipo filial Alpha Tauri a partir de Hungría es una amenaza real.

En el comunicado difundido ayer por Red Bull para anunciar la promoción de Ricciardo, que este año ocupaba el rol de piloto reserva tras perder su volante en McLaren en 2022, los de Milton Keynes dejaban claro que el australiano llega a Alpha Tauri "en condición de cedido". El director de Red Bull, Christian Horner asegura que Pérez tiene el puesto asegurado y que "no está en nuestros planes" un hipotético regreso del australiano al equipo, con el que logró siete victorias entre 2014 y 2018. Sin embargo, el británico no quiso perder detalle del test de neumáticos de Ricciardo al volante del RB19 este martes en Silverstone: "Nos ha impresionado, sus tiempos han sido extremadamente competitivos", explicó Horner.

🗣️ "It is great to see Daniel hasn’t lost any form while away from racing. We are excited to see what the rest of the season brings for him on loan at @AlphaTauriF1."



Christian on the news that @DanielRicciardo will race for Scuderia AlphaTauri for the rest of the 2023 season.