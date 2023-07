Oficial: Ricciardo vuelve a la F1 con Alpha Tauri relevando a De Vries

El neerlandés Nyck De Vries ha sido despedido por bajo rendimiento y ya no estará en el próximo GP de Hungría El australiano ha rodado hoy con el Red Bull en un test de Pirelli en Silverstone y ha sido confirmado poco después por Alpha Tauri

Nyck De Vries ha sido despedido con efecto inmediato por Alpha Tauri, filial de Red Bull. El rendimiento del piloto de Países Bajos ha sido muy cuestionado en las últimas semanas y después de no sumar ningún punto en diez carreras, el equipo de Faenza ha decidido prescindir de sus servicios tal como ha confirmado oficialmente hace unos minutos. Daniel Ricciardo ocupará su plaza a partir del próximo Gran Premio de Hungría (21-23 julio).

Daniel is back! 👊@danielricciardo, on loan from @redbullracing, will be racing for us for the remainder of the #F1 season, starting from the Hungarian GP.



