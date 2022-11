Alpine echará de menos a Alonso

Escudería y piloto separarán sus caminos el próximo domingo tras el GP de Abu Dhabi "No hay ninguna duda de que es un gran campeón del mundo", admitió Otmar Szafnauer, jede de Alpine

Después de un intenso fin de semana en Brasil, con toque entre los dos pilotos de Alpine en la carrera al sprint y remontada de Alonso el domingo, la escudería francesa y el piloto asturiano separarán sus caminos este domingo tras el Gran Premio de Abu Dhabi que cierra el mundial.

Será la última carrera de Alonso con el monoplaza azul, tras una temporada de altibajos y varios problemas con el coche que han lastrado algunas de las intervenciones del ovetense, sin ir más lejos, en el pasado Gran Premio de México, cuando tuvo que abandonar por un fallo en el motor cuando marcha séptimo.

Pese a los altibajos, el balance para Alpine es bueno, cuarto en el Mundial de Constructores con 167 puntos y solo por detrás de los tres grandes, Red Bull, Ferrari y Mercedes. Un balance conseguido en gran parte por el trabajo del asturiano, algo que saben en Alpine, donde reconocen que echarán "mucho mucho" de menos al asturiano a partir del lunes.

"Viene Pierre Gasly, tendremos una buena combinación de juventud, velocidad y experiencia en los dos pilotos. Intentaremos ganar a Fernando el año que viene. Pero no hay ninguna duda de que es un gran campeón del mundo, incluso ahora, con 41 años sigue pilotando de manera brillante y lee muy bien las carreras", explicó Otmar Szafnauer, tema principal de Alpine, en declaraciones a 'As'. "Es el primer año que compito junto a él y me parece un competidor supremo y rapidísimo”, añadió.

Szafnauer también analizó el final de carrera en Brasil. "No íbamos a luchar e íbamos a perder el mínimo de tiempo en la pista. Esteban tenía razón cuando dijo que podía pasar a Vettel y Bottas, y luego intercambió la posición”, comentó.