Alonso, con más reflejos que nadie: Así ha esquivado la alcantarilla de Las Vegas

Pilotar un Fórmula 1 a más de 300 km/h y ser capaz de esquivar un obstáculo imprevisto en el asfalto es algo más que una cuestión de suerte. Demuestra unos reflejos impresionantes. Es exactamente lo que ha sucedido este viernes en Las Vegas. Carlos Sainz ha destrozado el Ferrari por culpa de una alcantarillla mal sellada, que ha obligado a suspender los Libres 1 y a demorar más de dos horas los Libres 2. También Ocon ha sufrido daños en su Alpine. Sin embargo, Fernando Alonso ha podido evitar el impacto gracias a su anticipación al volante.

Cuando Sainz ha parado su Ferrari ni las cámaras de televisión habían captado en primera instancia el motivo del incidente, una pequeña alcantarilla que se ha inscrustado en el fondo de su Ferrari. Sin embargo, Alonso ha visto lo que nadie veía y ha sido capaz de evitarla al pasar por el mismo punto.

Ocon había sido el primero el pasar por encima de la alcantarilla y la ha levantado. Alpine ha informado que deberán cambiar su chasis. Fernando rodaba justo detras del francés y ha maniobrado al darse cuenta de que la tapa estaba suelta.

😱 El volantazo de Fernando Alonso para esquivar la 'famosa' alcantarilla #LasVegasDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/bBk7DXh4t7 — DAZN España (@DAZN_ES) November 17, 2023

Pedro de la Rosa ha hablado con Alonso de su maniobra y éste le ha explicado que no sabe exactamente qué ha hecho ni por qué. "No me acuerdo... Lo he hecho por instinto. He visto algo raro, pero pensaba que era un trozo de fibra de carbono", le ha comentado el asturiano. "Tenemos un sensor que se llama 'el piloto'. Es el mejor sensor del mundo. Fernando ha estado rapidísimo. Le he enseñado las imágenes del movimiento que ha hecho en la recta, porque no las había visto, y me ha dicho: 'No me acuerdo muy bien'. Le ha restado importancia", ha añadido de la Rosa. Impresionante.