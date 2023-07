Alonso llama a la calma: "Igual en Hungría volvemos al podio"

"Somos conscientes de que nos falta rendimiento en comparación con las cinco primeras carreras y estamos trabajando en ello, con el foco a largo plazo", subraya Fernando "En Barcelona y Austria, circuitos con características parecidas a Silverstone, también tuvimos problemas. Poco a poco estamos descubriendo puntos débiles de nuestro coche", admite

Tres meses atrás, en el garaje de Aston Martin se vivía una fiesta continua. Fernando Alonso brillaba en cada clasificación y remataba en carrera, solo superado por los Red Bull. Hasta tres veces arrancó desde la primera fila, sólo superado por un Max Verstappen pletórico y en el mejor momento de su carrera deportiva. En Barcelona lo que muchos llaman el 'souflé' comenzó a bajar y el asturiano tuvo que conformarse con la séptima posición. Y aunque pareció 'resucitar' en Canadá, donde fue segundo, lo cierto es que Aston Martin ya no ofrece la consistencia con la que comenzó la temporada. En Silverstone, Fernando partirá noveno, muy lejos de su objetivo en el gran premio de casa para su equipo: "Nos va a tocar remontar para sumar todos los puntos posibles", reconoció después de otra 'qualy' decepcionante.

“Parece que los circuitos de curvas rápidas no nos van bien, pero igual en Hungría luchamos por el podio y volvemos a la confusión. En fines de semana con el coche top hemos hecho podio y cuando el coche no es top hemos hecho buenos puntos, como en Austria. Un quinto en sprint y carrera. Veremos si podemos hacer eso también este domingo, sexto, séptimo, lo que sea, hay que mantener la calma y tratar de minimizar los daños”, comentó Alonso.

Su lectura, aunque en clave positiva, no deja de ser preocupante. Aston Martin pelea ya no solo con Ferrari y Mercedes, sino que McLaren, Alpine o incluso un equipo modesto como Williams se están acercando para plantear batalla. "En Austria también parecía que volaba todo el mundo, pero terminamos sumando más puntos que ellos. Esto no quita que seamos conscientes de que nos falta rendimiento a día de hoy en comparación con las primeras cinco carreras, es obvio y lo vemos todos. Pero estamos trabajando en ello. El Mundial no es una carrera, nuestro foco está a largo plazo", subrayó Fernando.

"Los domingos son nuestro punto fuerte, confío en que mañana podamos remontar, pero no sé si acabaremos entre los cinco primeros o iremos hacia atrás. Llevamos diez grandes premios y diez veces en Q3. Lo hubiese firmado antes de empezar", aseguró.

Respecto a su actuación en la 'qualy' de Gran Bretaña. Alonso explicó que "he perdido en la curva siete una décima. Porque durante la crono me estaban diciendo que todos daban esa curva por dentro. Yo tenía mucho sobreviraje y la daba más larga, hacía más metros pero con más estabilidad. En la Q3 he intentado hacerla por dentro, como todos, pero tuve un latigazo. Luego cuando vi los tiempos, quizás podíamos haber pasado a Alex Albon. Octavo era lo máximo, pero los siete primeros eran inalcanzables. Es donde nos tocaba estar. Nuestros rivales lo están haciendo muy bien, han traído mejoras. Nosotros lo hemos hecho muy bien en las nueve primeras carreras y a ver en las siguientes 11 quién lo hace mejor”.

"El circuito tiene características diferentes a los anteriores, con muchas curvas rápidas. En Barcelona y Austria, circuitos con características parecidas, también tuvimos problemas. Poco a poco estamos descubriendo puntos débiles de nuestro coche que intentamos mejorar. Pero el campeonato son 22 carreras, no es el campeonato del mundo de Silverstone, así que echaremos cuentas al final del año", insistió para acabar.