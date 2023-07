Tensión en Ferrari con Leclerc y Sainz

Carlos ha recriminado al muro de Ferrari su decisión de dejar pasar a Charles Leclerc en la salida del pitlane en la Q1 y el monegasco se la ha devuelto con ironía "Lo que me habéis pedido hacer ha sacrificado mi temperatura de neumáticos", ha dicho Sainz a Riccardo Adami, su ingeniero de pista

La atmósfera que se respira actualmente en Ferrari no es la mejor. Después del tenso episodio que protagonizó Carlos Sainz en Austria, lamentó que la Scudería que no le dejará atacar a Charles Leclerc compromentiendo su carrera, la situación se ha enturbiado aún más este sábado en la clasificación de Silverstone.

El madrileño ha recriminado al muro de Ferrari su decisión de dejar pasar a Charles Leclerc en la salida del pitlane en la Q1. La bandera roja que ha provocado el Haas de Kevin Magnussen cuando faltaban poco más de tres minutos para su finalización ha ocasionado una auténtica batalla por hacerse un hueco en la pista para poder completar una vuelta cronometrada.

"Lo que me habéis pedido hacer ha sacrificado mi temperatura de neumáticos", le ha dicho Carlos a Riccardo Adami, su ingeniero de pista.

La cosa no ha terminado aquí. Sainz ha optado por adelantar a Leclerc en la última curva de Silverstone, mientras aguardaba que los pilotos que tenía delante acelerasen para comenzar su vuelta cronometrada. Y el monegasco ha reaccionado mal: "Muy bonito Carlos, muy bonito", ha comentado Leclerc por radio a Xavi Marcos, su ingeniero.

Charles Leclerc tiró de ironía por radio tras ser adelantado por Sainz en la clasificación — DAZN España (@DAZN_ES) 8 de julio de 2023

Tras la carrera, Sainz ha evitado seguir calentando el 'ambiente' en la Scuderia, pero ha reconocido estar decepcionado. "Leclerc tenía prioridad todo el sábado para salir delante mío como yo lo tuve en la carrera anterior. El caso es que nos han empezado a adelantar todos y cuando he visto que yo también estaba en peligro de quedarme fuera me he dicho: 'O tiro o nos quedamos los dos fuera' He tenido que tirar pero si él hubiese tirado, yo no me habría quedado parado", ha explicado.

El madrileño termina contrato en 2024, al igual que Leclerc, y de momento Ferrari ha decidido aplazar las negociaciones con ambos.