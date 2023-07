Alonso asume el bajón de Aston Martin: "No hay duda de que estamos sufriendo"

"La primera parte del campeonato ha sido sobresaliente a pesar de estas últimas carreras, pero en la segunda mitad hay que tratar de enderezar el rumbo", subraya Fernando "En Spa será complicado. Es el momento de apretar los dientes, estar concentrados e intentar entender todo lo que está pasando en el coche", añade

Teoricamente, el Hungaroring se presentaba como el segundo mejor circuito para Aston Martin. En el equipo todos esperaban que la undécima cita del calendario tendría un efecto balsámico después de encadenar dos carreras fuera del podio en Austria y Gran Bretaña. Pero a la hora de la verdad, el trazado magyar acabó certificando el paso atrás de los de Silversrtone. Fernando Alonso cosechó su peor resultado de la temporada, noveno, por delante de su compañero Lance Stroll.

Un balance desolador que les aleja de Mercedes en la batalla por ser el segundo mejor equipo del Mundial tras Red Bull. Y la 'herida' puede agravarse la próxima semana, antes del parón veraniego, en el circuito de Spa, donde el AMR23 verá acentuado su déficit en velocidad punta.

"He tenido una carrera un poco solitaria. No teníamos mucho ritmo para atacar a los rivales de delante y tampoco teníamos presión por detrás. He intentado ir al máximo, pero nos faltaban siempre esas tres o cuatro décimas para poner en apuros a Russell o Carlos por delante. Al final, noveno y décimo, los dos coches en los puntos, pero lógicamente menos puntos de lo que queríamos en principio", ha resumido Alonso con evidente disgusto.

Fernando se ha mostrado más comedido que tras la clasificación del sábado, cuando se quejó amargamente de que los nuevos neumáticos que introdujo Pirelli en Gran Bretaña "han cambiado las reglas del juego a mitad de campeonato y nos han perjudicado a nosotros y otros equipos". Con todo, por primera vez asumió públicamente que Aston Martin ya no es el que era al principio de temporada, cuando el asturiano encadenó seis podios y se erigió en el principal rival de Max Verstappen, al que ahora, en el ecuador del Mundial, tiene a 142 puntos. Checo Pérez, segundo, está ya a 32.

"Hemos caído en rendimiento, no hay duda de que estamos sufriendo en las últimas carreras. Es el momento de apretar los dientes, estar concentrados e intentar entender todo lo que está pasando en el coche. Lo bueno que teníamos ya no está, y lo que ha mejorado hay que intentar retenerlo. La primera parte del campeonato ha sido sobresaliente a pesar de estas últimas carreras, pero en la segunda mitad hay que tratar de enderezar el rumbo", ha analizado Alonso, que ve desvanecerse el sueño de la victoria 33.

"En Spa será complicado. Necesitamos cuantas más sesiones libres mejor para probar algunas partes del coche y un nuevo gran premio en formato sprint no nos lo va a proporcionar porque directamente vamos a la crono el viernes por la noche, pero bueno, es lo mismo para todos. Igual llueve en Spa como otras veces", ha zanjado, desanimado.