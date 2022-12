Albon recauda casi 100.000 euros para un orfanato

El piloto de Williams pidió a los niños del orfanato tailandés Wat Sakraeo que diseñaran su casco para el GP de Singapur, que ha subastado La puja ganadora en la página web F1 Authentics ha alcanzado una cifra récord: 97.336 euros destinados a mejorar las instalaciones que acogen a 2000 niños y niñas

No todo en la Fórmula 1 son lujos, glamour y yates. Alex Albon , piloto de Williams, ha demostrado estos días que la influencia de las estrellas del 'gran circo' también sirve para ayudar a los que no son tan afortunados y ha recaudado 97.336 euros, destinados a mejorar las instalaciones del orfanato tailandés Wat Sakraeo.

Antes del GP de Australia, Albon visitó el orfanato en su país de origen y además de compartir diferentes actividades con los niños y niñas acogidos allí, les pidió que diseñaran su casco para el GP de Singapur. Ahora, el casco que utilizó en Marina Bay ha sido subastado en la página web F1 Authentics, alcanzando una cifra récord.

La ayuda de Albon permitirá renovar las instalaciones para los 2.000 niños y niñas del Wat Sakraeo, reparando el techo del edificio, que tenía graves deficiencias, además de instalar un nuevo sistema de iluminación LED y nuevas puertas, mejorando también las instalaciones deportivas. Una reforma que el piloto de Williams ha seguido de cerca, ya que ha vuelto a visitar el orfanato.

"Cuando visité el orfanato en Tailandia a comienzos de año, estaba dispuesto a ayudar de cualquier forma. En 2022 he vuelto a correr en Fórmula 1 y he utilizado mi plataforma para hacer el bien y ayudar a la comunidad tailandesa. Estaba sorprendido por la calidad y creatividad de los niños a la hora de diseñar mi casco para Singapur, el resultado fue increíble", explica Albon en un comunicado.

This will help to completely restore, and even add to, the previous sports hall. This sports hall will of course be used for sports, such as soccer, basketball and badminton but also assemblies, plays and music performances. A place for the community. pic.twitter.com/ttVazdwbjw