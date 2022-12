Álex Palou, nuevo piloto reserva de McLaren en 2023

El piloto catalán debutó con McLaren en los entrenamientos libres del GP de Estados Unidos de Austin Álex Palou compaginará su tarea en la F1 con la IndyCar estadounidense

Alex Palou es el nuevo piloto reserva de McLaren para la temporada 2023. El piloto catalán se unió a la estructura de la escudería de Woking el pasado verano y ya debutó en el Gran Premio de Estados Unidos. Ahora, de cara la próxima temporada adquiere un nuevo papel en el equipo.

El de Sant Antoni de Vilamajor será piloto reserva para la próxima temporada, una labor que combinará con su presencia en la IndyCar.

“Estoy emocionado de ser parte del equipo McLaren como uno de sus pilotos de reserva en 2023. He estado al volante de MCL35M y MCL36 y ha sido una gran experiencia, así que no puedo esperar para el implicación con el coche del próximo año", ha expresado Palou.

"Espero continuar mi desarrollo como piloto y agradezco la confianza que McLaren tiene en mí con este nuevo rol el próximo año”, ha añadido.

Disfruta de toda la temporada de Fórmula 1 en DAZN. Regístrate y comienza un mes gratis. Después 9,99€ al mes sin permanencia.

Po su parte, Andreas Seidl, jefe de equipo de McLaren, ha celebrado el nuevo papel de Palou en el equipo y ha destacado su actuación en los libres de Austin. “El equipo se complace en tener a Álex a bordo como uno de nuestros pilotos de reserva para la próxima temporada. Impresionó con su sesión de Libres 1en Austin y sus pruebas de desarrollo de pilotos este año", ha comentado.

Introducing our 2023 Formula 1 reserve driver. Welcome to the team, @AlexPalou! 🙌🧡



Find out more below. 👇