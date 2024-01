¿Último Dakar para Barreda?: "La decisión está tomada"

Después de una década en Honda Joan Barreda empezó un nuevo proyecto en el Dakar 2024 con Hero. Hoy la aventura ha terminado de modo abrupto, durante la sexta etapa del rally, cuando el piloto de Torreblanca se ha visto obligado a abandonar por una avería. Y lo más triste es que tras catorce ediciones, Barreda podría despedirse definitivamente del Dakar. "La decisión está tomada, aunque por razones de contrato todavía no puedo decir nada", decía un cabizbajo Joan en meta.

"Uno siempre intenta hacerlo lo mejor posible pero más allá de este abandono, el balance que saco es más que bueno", reflexionaba Barreda emocionado, que después de su gran esfuerzo fisico por continuar tras las dos caídas que sufrió el miércoles, ha tenido que bajarse de la moto por un fallo mecánico .

El piloto español con más victorias de etapa en motos (29, a cuatro del récord absoluto) ponía en valor todo lo que ha conseguido: "Si hace 14 años me dicen que iba a hacer todo esto, hubiera dicho que es imposible, el Dakar me ha cambiado la vida y estoy enormemente agradecido".

Solo le ha faltado una victoria absoluta, llevarse a casa un Touareg que merecía, pero siempre se le resistió: “Si hay que sacar un reproche es no haber podido ganar. Yo estoy seguro de que no he podido ganar gracias a mi estilo, a lo que nunca he renunciado, a mi esencia. Años en los que tenía mucho nivel, con mucho trabajo detrás, pero optaba por correr con el equipo con el que estaba, seguir con ellos, con su línea. Si me arrepintiera de eso, estaría diciendo a mis amigos y mi familia que no soy así, como digo que soy cada día y como ellos me quieren. No me arrepiento de nada, al revés, estoy contento de haberme marcado mi forma de ser, mi esencia", asegura.

Barreda ha reconocido que al poner pie a tierra "he sentido mucha pena, porque estás ahí luchando contra todos los problemas, y justo ahora que volvía a sentirme rápido. Ayer fue una paliza, sobre todo los primeros kilómetros, cuando llegaba a las dunas, me tiraba bastante el pecho, notaba un dolor fuerte, pero a medida que iban entrando en calor, fuí sintiéndome mejor y pude apretar. Estaba reventado, pero feliz. Tenía en la cabeza que quedaban seis días por delante, que el Dakar no estaba fácil, pero que se podía arreglar la cosa un poco".