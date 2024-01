Ricky Brabec, el abanderado de EE.UU en el Dakar

Ricky Brabec se convirtió en 2020 en el primer y único estadounidense en ganar la categoría de motos del Dakar. Wade McElwain conversa con el piloto de Honda en el portal www.sportsboom.com sobre sus perspectivas para la 46ª edición del rally, que entra en acción este viernes con un prólogo de 28 km en Al-Ula (Arabia).

Hijo de pilotos, el californiano compitió con éxito durante muchos años en BMX antes de pasar al off road, disciplina en la que cosechó victorias en algunas de las pruebas más prestigiosas de Estados Unidos: Baja 500, Baja 1000 y Vegas to Reno. También se adjudicó las tres coronas más importantes en carreras en el desierto: AMA Hare & Hound, Best in the Desert y SCORE International. El talento de Ricky captó la atención de HRC que le invitó a participar en el Abu Dhabi Desert en 2015. Ahora, a sus 32 años, ya es uno de los veteranos con más experiencia en el Dakar, donde vuelve a partir entre los favoritos.

Ganó el Touareg después de tres abandonos consecutivos...

Recuerdo que en 2019 estábamos liderando la carrera con una ventaja de nueve minutos y el penúltimo día, la moto dejó de funcionar. Hemos estado bastante cerca dos veces y ganamos una vez. Así que definitivamente tengo muchas ganas de volver y conquistar este objetivo una vez más

¿Hasta qué punto es duro correr un Dakar en moto?

El Dakar es una carrera físicamente muy exigente. No estás al cien por cien durante todos los días de carrera. Empiezas a tope, pero cada etapa te quita un pequeño porcentaje. Para los mecánicos es mucho más duro. Están estresados para que la moto funcione y están ocupados hasta la medianoche . Luego se despiertan 45 minutos antes de que nosotros, lo que suele ser a las 2:30 de la madrugada. Casi ni siquiera duermen”.

¿Para el piloto qué es lo peor?

Estás privado de sueño durante las dos semanas. No comes como debería y quemas tantas calorías y tanta energía cada día, que mantener el ritmo es realmente difícil. Después de 14 días de carrera, estás quemando tres veces más calorías de las que puedes comer simplemente porque es muy exigente físicamente. Trabajamos mucho para tratar de que la moto se ajuste lo mejor posible y te haga sentir cómodo. A veces hay golpes fuertes, grandes impactos que atascan la columna, pero nuestro equipo tiene dos masajistas con un título en medicina y es una suerte porque realmente te cuidan.

Es el único estadounidense con un Toaureg en sus vitrinas ¿se siente orgulloso"

En realidad, solo hay dos pilotos de raids estadounidenses respaldados por una fábrica. Cuando estaba tratando de hacer un gran esfuerzo para llegar a donde estoy, no tuve mucho apoyo, pero pude entrar en Honda. Desde entonces, 2015, no he visto mucho apoyo para los demás pilotos de mi país. Mi compañero Skyler (Howes) y yo crecimos corriendo juntos. Ahora que está en el equipo, hace que el entrenamiento sea un poco más fácil porque Honda nos brinda más apoyo y más cosas para ayudarnos a entrenar aquí porque somos dos. Las últimas tres semanas hemos estado entrenando juntos y ha sido increíble. Tener a alguien con quien entrenar que puedas presionar y que él pueda presionarte es realmente beneficioso.

¿Qué espera de este Dakar, el quinto en Arabia y dicen que el más duro en este escenario?

Sé que la primera semana va a ser bastante difícil, sobre todo por la navegación. Creo que la segunda será más fácil que la primera. Cuando llega la última semana, nos sentamos con el equipo y pensamos en quién está mejor posicinado, quién tiene la mejor oportunidad y luego crearemos una estrategia.

Los pilotos de motos son los más vulnerables ¿El riesgo que afrontan en la carrera le preocupa?

Comenzamos tres horas antes que el primer coche rápido y normalmente las primeras 30 motos pueden terminar el día antes de que puedas tener un incidente con algún camión o un coche. Hasta ahora en nueve años, ningún vehículo me ha atrapado . Estamos solos, así que si pasa algo, debemos respetarnos unos a otros. A veces hay un poco de fricción entre los

El Dakar no es demasiado popular en Estados Unidos...

Cierto, pero definitivamente está creciendo su popularidad. Este año probablemente habrá seis estadounidenses que competirán en el Dakar. La gente lo ve y tiene interés, pero luego hay que esperar un año entero, todo cae y ahí es donde pierden muchos espectadores en mi país.

¿Qué es lo mejor y lo peor que le ha enseñado esta carrera?

Cada Dakar te ofrece una experiencia diferente y una mirada diferente sobre las carreras y la vida. Es tan retorcido que siempre quieres hacerlo mejor cada año. Aprendes mucho cada vez que vas. Qué hacer, qué no hacer, qué traer, qué no traer, en qué puedes trabajar, en qué no deberías trabajar, cosas así.