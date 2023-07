Nani Roma, con Ford y MSport para el Dakar

Nani Roma y Gareth Woolridge lideran el debut del M-Sport NWM Ford Ranger T1+ en los rally raid Harán su debut en la Baja España Aragón 2023, los próximos 21 y 22 de julio, como preparación para el Dakar

M-Sport y Neil Woolridge Motorsport, en colaboración con Ford Performance, disputarán la Baja España Aragón 2023, prueba que se celebrará los próximos 21 y 22 de julio, con el catalán Nani Roma y el sudafricano Gareth Woolridge al volante, junto a sus respectivos copilotos, Álex Haro y Boyd Dreyer. Esta prueba será el debut del equipo a escala internacional con el M-Sport NWM Ford Ranger T1+, y supondrá un paso más en su preparación para el Rally Dakar 2024.

La Baja España Aragón representa la primera oportunidad para demostrar las capacidades del Ford Ranger T1+ recién actualizado, además de servir para evaluar el rendimiento y determinar la dirección del desarrollo. Nani Roma, que el año pasado no pudo participar en el Dakar con Barrain Raid Xtreme al estar convalenciente del cáncer que sufrió y del que por fortuna se ha recuperado, ha sido un miembro clave en el programa de desarrollo de M-Sport y NWM.

La experiencia de Roma en el Rally Dakar es incalculable, ya que ha competido en 26 ediciones, y es uno de los tres pilotos que ha ganado el rally tanto en dos como en cuatro ruedas. Su historial en el Rally Dakar habla por sí solo, con cinco llegadas entre los tres primeros, incluidas dos victorias con diferentes fabricantes. Es la experiencia de Roma la que ha ayudado a dirigir el desarrollo del Ranger T1+ desde la impresionante base de NWM, hasta lograr un vehículo T1+ competitivo para el Rally Dakar.

La experiencia de Roma en el desarrollo de vehículos se está aprovechando por partida doble en M-Sport. Y es que, además, está ofreciendo información y análisis para el próximo vehículo Ranger Raptor T1+ de Ford, que competirá por los máximos honores en el Rally Dakar 2025. Gareth Woolridge, que acaba de ganar los 1.000 Kilómetros de la Kalahari-Botswana Desert Race, es el más joven de la dinastía Woolridge y está disfrutando de una temporada estelar. Actualmente lidera el Campeonato Sudafricano de Rally Raid 2023 (SARRC). Woolridge es el técnico jefe de montaje de vehículos nuevos en NWM, y uno de los dos pilotos del equipo que compiten en las series sudafricanas. Ha desempeñado un papel fundamental en el diseño, la fabricación, las pruebas y el desarrollo del T1 Ranger con motor EcoBoost V6 desde que comenzó el proyecto en 2019, al que siguió el proyecto T1+ Ranger en 2021.

Gracias a las hazañas de su padre en el Rally Dakar, Woolridge creció entre pruebas todoterreno. La carrera de Gareth comenzó con solo 16 años, y su talento era evidente. Debutó en los rally raid de máxima calificación con el equipo Neil Woolridge Motorsport en 2015, y fue promocionado de categoría tan solo un año después, cuando se unió al equipo oficial NWM Ford en 2016. Llegó a conseguir el tercer puesto en el campeonato sudafricano de Clase T en 2017 y 2018, y el tercer puesto en la general en 2022 pilotando el NWM T1+ Ranger. Gareth también compitió en el Rally dos Sertões (Brasil), de siete días y 3.600 km, terminando décimo en la general y ganando su clase.

Nani Roma:

"Desarrollar el Ranger T1+ ha sido un proceso realmente bonito. Si comparo la primera vez que probé el vehículo y el último test que completamos recientemente en Marruecos, el coche ha cambiado mucho. Todos los mecánicos e ingenieros han hecho un gran trabajo para estabilizarlo, mejorar su fiabilidad y aumentar sus prestaciones. Hemos estado trabajando juntos en la buena dirección. El Ranger es un vehículo fuerte; todavía tenemos algunos puntos en los que trabajar, pero ahora mismo está en una gran posición”.

"Conozco M-Sport desde hace años, en la época de Carlos Sainz y Colin McRae, cuando yo corría en moto y también seguía los rallies. M-Sport siempre ha sido un equipo de alto nivel en el Campeonato del Mundo de Rallyes, luchando por victorias y campeonatos, y son un grupo de gente increíblemente profesional con los que es muy bueno trabajar. El equipo está muy organizado y, aunque se encuentran en un entorno diferente, al que no están acostumbrados, han comprendido rápidamente lo que se necesita para afrontar este reto”.

"En los 30 años que llevo compitiendo, siempre trabajo para ganar en todas las carreras en las que participo. Me he hecho con la victoria de la Baja España Aragón nueve veces -cuatro en motos y cinco en coches-, así que sería muy especial ganar la décima con Ford para este nuevo proyecto. La victoria siempre es mi objetivo, y más siendo la carrera de casa, pero esta vez es un poco diferente. Llevo un año y medio sin competir y tengo un entorno muy nuevo. En estos momentos no sabemos exactamente dónde estamos en comparación con los demás equipos; la próxima Baja España cuenta con todos los pilotos oficiales del campeonato, lo que significa que es la oportunidad perfecta para ver dónde estamos con nuestro vehículo. Todos estamos muy ilusionados con este proyecto con Ford; me gustaría dar las gracias especialmente a Matt Wilson y Malcolm Wilson, así como a Ford, por haber confiado en mí. Ahora toca seguir empujando fuerte y empezar a luchar".

Matthew Wilson, director de M-Sport:

"Hemos estado trabajando muy duro en colaboración con NWM durante algo más de un año, y por fin estamos viendo que las piezas encajan para nuestro equipo de rally raid. Estamos listos para empezar a competir con nuestro Ford Ranger T1+ completamente actualizado, y con un par de pilotos de rally raid muy consumados, Nani y Gareth. M-Sport y NWM han establecido lo que parece ser una base técnica sólida con el apoyo y la aportación de Nani y Gareth. El siguiente paso es que empecemos a competir y a desarrollarnos como equipo, lo que comienza con la Baja España".

El equipo efectuará su última sesión de puesta a punto en Gran Bretaña esta misma semana. Esta edición de la Baja España Aragón tendrá una duración algo más corta de lo habitual, pasando de tres a dos etapas por coincidir con la celebración el domingo 23 de julio de las elecciones generales.

De este modo, se disputará una etapa prólogo en la mañana del viernes día 21 y un segundo tramo cronometrado por la tarde de ese mismo día, configurando ambos la que será primera etapa de carrera. La segunda etapa, con otros dos tramos cronometrados, se correrá el sábado día 22.

La prueba tendrá unos 900 kilómetros, 535 de ellos cronometrados por caminos y pistas forestales de las comarcas de la comunidad de Teruel, Jiloca y Sierra de Albarracín. Como ya es habitual, el itinerario de ambas etapas no se desvelará hasta poco antes del comienzo de la prueba, única puntuable para la Copa del Mundo FIA de Cross Country Bajas que se celebra en España