¿Cuándo empieza el Dakar 2023?

Llega la cuarta edición del Dakar en territorio saudí La prueba arranca el 31 de diciembre hasta el 15 de enero

El Dakar 2023 empezará el 31 de diciembre y finalizará el 15 de enero. Será la 45ª edición de este famoso rally de resistencia y se celebrará, como en los tres años anteriores, en Arabia Saudita, un país situado en el suroeste de Asia.

El Rally Dakar es considerado uno de los desafíos más duros del mundo, ya que los participantes tienen que enfrentarse a condiciones extremas, incluyendo calor sofocante, arena movediza y distancias largas. Los participantes competirán en una variedad de categorías, incluyendo motos, coches y camiones.

👇 The official route of Dakar 2023!

🚩 Sea Camp - Dammam 🏁

📏 8,549 km (4,706 km of SS)



➡️ #Dakar2023 pic.twitter.com/5NdiwUiYPq