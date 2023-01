Barreda: "Se me cayó la moto encima y me dio en la cabeza"

A pesar de su accidente, el piloto español pudo completar la carrera tras su victoria el día anterior "Ha sido una etapa difícil. Me tocó abrir pista y hasta el punto de repostaje me encontré con otros pilotos", comentó

El español Joan Barreda (Honda) sufrió un accidente en el tramo final de la quinta etapa del Rally Dakar, la moto le cayó encima y le dio en la cabeza, y pese a todo pudo completar la carrera tras su victoria el día anterior.

"Ha sido una etapa difícil. Me tocó abrir pista y hasta el punto de repostaje me encontré con otros pilotos, rodamos juntos y nos perdimos", relató el de Torreblanca.

'Bang Bang' admitió que ahí perdieron bastante tiempo y que la caída posterior le dejó "algo confundido"."Ha sido un rebote en una hierba de camello, he salido hacia delante y me cayó la moto encima y me dio en la cabeza", comentó.

Barreda, ganador de la cuarta etapa del Dakar pese a correr con un dedo del pie izquierdo roto, tuvo palabras de agradecimiento para los compañeros que le asistieron en la caída.