Barreda: "Ha sido una de las etapas más duras de los últimos años"

El español fue sexto en una etapa especial de 430 kilómetros, a 2:32 del ganador, el norteamericano Mason Klein (KTM) El piloto castellonense admitió no sentirse muy cómodo en este tipo de terreno

El español Joan Barreda (Honda) afirmó que la de este lunes fue "una de las etapas más duras de los últimos años" en el Rally Dakar, una especial de 430 kilómetros en la que fue sexto, a 2:32 del ganador, el norteamericano Mason Klein (KTM).

"La de hoy ha sido una de las etapas más duras de los últimos años. Hemos pasado cinco horas en una especial con muchas pistas, muchas piedras, no me siento muy cómodo en este tipo de terreno, pero he intentado poner algo de ritmo", indicó el piloto castellonense.

Barreda explicó que "en los últimos kilómetros de la etapa" golpeó "con fuerza una roca en un río" y sintió dolor en los dedos, unas molestias que, deseó, se queden en "nada serio".

El de Torreblanca está a 2:03 del californiano en la clasificación general después de dos etapas y es la mejor Honda, pese a no estar en el equipo oficial este año.