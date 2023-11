Albert Costa, al IMSA con Ferrari y Conquest

El piloto catalán, vencedor este año en Le Mans, hará la temporada completa de resistencia en el IMSA estadounidense Se estrenará en Daytona al volante del Ferrari 296 GT3 del Team Conquest, inscrito en la clase GTD, junto a Manny Franco

Conquest Racing ha completado su alineación de pilotos para la temporada 2024 del Campeonato de Resistencia IMSA SportsCar en Estados Unidos con el fichaje del piloto catalán Albert Costa, vencedor este año en las 24 Horas de LeMans en la categoría de prototipos LMP2 con el equipo Inter Europol Competition.

"Estoy muy contento de unirme a Conquest Racing y Ferrari, IMSA es una serie increíblemente importante con un alto nivel de competición y estoy encantado de formar parte de ella", dijo Costa, de 33 años, que tendrá como compañero junto Manny Franco y pilotará el Ferrari 296 GT3, inscrito en la clase GTD del campeonato americano.

El equipo también también contará con Alessandro Balzan como preparador en la carrera de las 24 horas de Daytona, que abrirá la temporada 2024 del IMSA y será el estreno de Costa con su nuevo equipo, del 25 al 28 de enero.

💥NEWS💥 Thrilled to announce that in 2024 I’m going to be racing fulltime at IMSA GTD Championship with Ferrari Conquest Racing Team. Can’t wait for this new challenge in this amazing championship. Thanks to the crew and the ones who made it possible

First race DAYTONA 24h! 🏁 pic.twitter.com/GyoVaC7VOG