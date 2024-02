Messi sobre su ausencia en Hong Kong: “Yo siempre quiero jugar”

Leo Messi se lesionó en el partido contra el Al Hilal y pidió el cambio. Se marchó al hospital y le detectaron una inflamación en el aductor, donde le vieron un edema. Y le han hecho scanner prácticamente cada día para ver cómo evoluciona.

Apenas disputó cinco minutos ante el Al Nassr para probarse al final del partido, pero seguía teniendo molestias. Llegó a Hong Kong y fue al entrenamiento de puertas abiertas para poder saludar a la gente que le estaba esperando. Saltó al césped y permaneció allí todo el entrenamiento para saludar a los fans pero no se pudo ejercitar y no hizo ningún ejercicio de entreno.

Y al día siguiente fue al estadio para poder saludar a la gente de nuevo pero no pudo jugar el partido contra Hong kong XI porque seguía lesionado.

EL 'DÍA A DÍA' DE SU LESIÓN

Hoy, de hecho, ha dado una rueda de prensa donde lo ha 'desgranado' todo. "La verdad es que fue mala suerte que no pude estar en el día del partido de Hong Kong", expresó.

Recordó que el 29 de enero en el primer partido en Arabia Saudita, contra el Al Hilal, sintió una molestia en el aductor. Y en el siguiente partido contra el Al-Nassr "jugué los minutos que jugué para ver cómo me encontraba".

"Me había hecho una resonancia y salió que tenía un edema en el aductor”, relató.

"Lamentablemente, cosa del fútbol, en cualquier partido puede pasar que podemos tener una lesión. A mí me pasó, no pude estar en el partido de Hong Kong. Es una lástima porque siempre quiero participar, quiero estar, sobre todo en estos partidos que viajamos tan lejos y la gente está ilusionada por ver los partidos nuestros", manifestó.

"Ojalá podamos volver y podamos jugar un partido en Hong Kong".

Y también ha dado alguna que otra pista sobre el partido de mañana en Japón. "No sé si pueda (jugar) o no, pero me siento muchísimo mejor y me siento con muchísimas ganas de poder hacerlo", declaró Messi en vísperas del partido contra el Vissel Kobe.

"Hoy en la tarde vamos a entrenar, vamos a probar nuevamente. La verdad que tengo muy buenas sensaciones comparado a como estaba antes", concluyó.