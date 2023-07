Inter Miami libera una plaza de jugador franquicia para poder inscribir a Busquets

Inter Miami ha acordado la salida de Rodolfo Pizarro y libera una plaza de DP (Designated Player) Con Messi confirmado, el club de Florida necesitaba un espacio de jugador franquicia para inscribir el contrato del exazulgrana

Inter Miami ya empieza a hacer los movimientos necesarios para poder inscribir los contratos de los exculers, como son Sergio Busquets y Jordi Alba.

De momento, el primero ya tiene espacio en las posiciones de DP (Designated Player = Jugador franquicia) para que su contrato se pueda integrar entre los límites salariales estrictos de la MLS. Inter Miami ha anunciado que han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato de Rodolfo Pizarro y, con él, se libera una de las plazas de jugador franquicia, que sería para 'Busi'. Además, Pizarro libera el dorsal '10' que sería para Leo Messi.

"Pizarro, de 29 años, fue fichado por el Club en febrero de 2020 procedente del CF Monterrey de la LIGA MX antes del debut del Inter Miami en la temporada de la Major League Soccer (MLS). Luego comenzó en el partido debut del equipo el 1 de marzo de 2020 contra Los Ángeles FC y anotó el primer gol del equipo el 7 de marzo de 2020 contra DC United. El internacional mexicano llegó a hacer 58 apariciones, 48 de ellas como titular, para el Club, anotó siete goles y registró 13 asistencias a lo largo de su carrera en Inter Miami", dice el comunicado del club.

El mexicano no llegó a dar el rendimiento esperado en sus partidos disputados y el club de David Beckham ha decidido dejar espacio para los ilusionantes nuevos fichajes.

“Es difícil. No sabía, porque yo tengo contrato, no sabía que podía ser cambiado. Es un poco raro, ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no, creo es la única liga en el mundo que hace esto", declaraba hace pocos días a los medios de comunicación, preguntado por las llegadas de los exazulgranas.

Inter Miami rescinde el contrato de Roberto Pizarro | @InterMiamiCF

Las posiciones de jugador franquicia

Cada equipo de la MLS tope salarial de 5,2 millones de dólares en la temporada 2023, un límite que puede llegar hasta los 7,1 millones gracias a los fondos de asignación general (GAM) que suponen una ayuda a los clubes que hayan perdido jugadores en el draft o que se hayan ido a otra liga.

Sin embargo, todos los equipos se reservan una fórmula para asegurar fichajes de primer nivel: la norma del jugador franquicia, que permite poder inscribir hasta tres jugadores a los que se les puede pagar un salario por encima del límite con el objetivo de poder contratar estrellas del fútbol mundial.

Tras la salida de Pizarro, Inter Miami cuenta con otra plaza de jugador franquicia ocupada, como es la de Josef Martínez, por lo que el club debería también tomar alguna medida si quiere fichar a Jordi Alba, Andrés Iniesta o Sergio Ramos, según las últimas informaciones.

Las dos otras plazas de jugadores franquicia en el equipo las ocuparían Leo Messi y Sergio Busquets.