Así da Apple la bienvenida al GOAT Messi a la MLS

La marca de la manzana ha utilizado el emoticono de una cabra junto al 'slogan' "now on Apple TV" Este emoticono hace referencia a las siglas GOAT (Greatest Of All Time)

La llegada de Messi a la MLS ha causado furor en Miami. La ciudad del estado de Florida espera con ansia la presentación del astro argentino, que tendrá lugar el próximo domingo, y son muchas las voces que se han alzado para darle la bienvenida. Apple, uno de los principales valedores de su llegada, también se ha sumado a la fiesta.

La marca de la manzana ha presentado a Messi de una forma muy particular. En un cartel publicitario con el fondo negro, Apple ha utilizado el 'slogan' "now on Apple TV", característico de su contenido exclusivo, precedido del emoticono de una cabra pintada de rosa, haciendo alusión a que se podrán ver los partidos del astro argentino a través de su plataforma.

El uso del emoticono de la cabra, en inglés goat, se utiliza popularmente para referirse al mejor atleta de una disciplina (Greatest Of All Time). El rosa seleccionado hace referencia a los colores del Inter Miami, equipo en el que Messi jugará durante las próximas temporadas.

El debut de Messi con el Inter Miami está previsto para el próximo 22 de julio, cuando el equipo dirigido por el 'Tata' Martino se enfrentará al Cruz Azul Mexicano en la primera jornada de la Leagues Cup.