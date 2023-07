El contrato de Messi en Miami, al descubierto

El argentino recibirá en torno a los 60 millones anuales en el club de Florida Jorge Mas ha desvelado en una entrevista a 'El País' que su fichaje se remonta a 2019

La llegada del mejor futbolista de todos los tiempos a Miami ha revolucionado el mundo del fútbol. Leo Messi jugará, una vez acabe sus vacaciones, en el Inter de Miami de la MLS, después de haber cerrado su etapa en París y haber rechazado un posible regreso a Barcelona.

Jorge Mas, propietario de la franquicia estadounidense, ha desvelado en 'El País' algunas interioridades de la llegada del astro argentino a la Península de Florida. Mas reconoce que el fichaje de Messi por su club empezó a fraguarse en 2019. "En 2019 empezamos a pensar en cómo podíamos traerlo. Messi puede convertir la MLS en la segunda o tercera liga del mundo. Creo que viene con ganas de dejar huella, y podrá hacerlo más allá del fútbol. Cuando se retire tendrá una participación en el club", apuntó.

Mas apunta a que el contrato de Messi con el Inter de Miami se disparará a "50 o 60 millones anuales", lejos de la propuesta de Arabia que pretendía bañar en oro al futbolista o de la nostalgia de Barcelona, donde el club azulgrana no podía ofrecerle, ni por asomo, esos guarismos. "Estuve tres años. Un año y medio, muy intensamente. Muchas conversaciones con Jorge. Lo vi hecho a finales de mayo. Beckham conversaba con Leo, solo sobre temas futbolísticos, porque él estaba jugando. No quería que se sintiera presionado. Hemos hablado en Barcelona, Miami, Rosario, Doha... Me pasé todo el Mundial en Qatar, viendo a Argentina. Para cerrarlo fue muy importante el contrato de Apple", apuntó el directivo.

Sobre la llegada de Sergio Busquets, Jorge Mas indica: "Para nosotros era esencial rodear a Messi de jugadores de su nivel. Hemos estado hablando con Busi desde hace más o menos un año". El propietario del Inter de Miami reconoce también contactos con Jordi Alba y afirma que Luis Suárez tiene contrato y no puede salir.