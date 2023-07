Un nuevo capítulo para Adama Traoré

Agente libre tras terminar su contrato con el Wolverhampton, despierta cierto interés en la Serie A El Milan sería la opción que más gusta al futbolista, aunque también estarían interesados en él la Roma y el Napoli

Adama Traoré es agente libre desde el pasado 1 de julio. El extremo de 27 años terminó contrato con el Wolverhampton, equipo en el que aterrizó en 2018 procedente del Middlesbrough, y cerrará su capítulo en la Premier League para emprender una nueva aventura. Según indicó Nicolò Schira, el ex del Barça ha sido ofrecido a tres equipos italianos: Milan, Roma y Napoli.

Todo apunta a que Adama Traoré acabará en la Serie A y con muchas opciones de jugar la Champions League, competición que no disputó durante su cesión en el Barça. El Milan, opción número uno del jugador, estaría en conversaciones con el futbolista por si no consigue cerrar sus primeros objetivos en el mercado. Stefano Pioli ya habría dado el 'OK' para su llegada, según informan desde Italia.

Adama Traoré, durante un partido con los Wolves | Agencias

El aliciente de participar en la Champions puede ser clave para Adama, que también ha recibido el interés de la Roma, clasificado para la Europa League. Por su parte, según 'La Repubblica', el Nápoles, también participante de la próxima Champions, vería con buenos ojos su llegada en caso de que finalmente Hirving Lozano abandone el club.

QUERIDO POR LOS CULÉS

Le llegó la gran oportunidad de regresar al Barça tras su marcha al Aston Villa en el 2015 en un momento en el club estaba tocado, y aportó su granito de arena para que no se hundiera. Fue en calidad de cedido, procedente del Wolverhampton, pero le dio tiempo a ganarse el cariño de la afición.

Bastantes culés querían que tras el periodo de cesión siguiera en el Barça. Sin embargo, Xavi no veía del todo clara su incorporación y se tomó la decisión de no ejercer la opción de compra, regresando a los Wolves.

Adama Traoré durante un partido de Europa League con el FC Barcelona | SPORT

Jugó 17 partidos en su segunda etapa de blaugrana, en los que repartió dos asistencias y se ganó el cariño de un Camp Nou que disfrutó con cada una de las arrancadas de un futbolista muy carismático por su espectacular físico y su explosividad, a la altura de muy pocos jugadores.

Ahora, tras una temporada discreta en el Wolverhampton, en la que ha marcado tres goles y se ha apuntado dos asistencias en 40 partidos, le puede llegar la gran oportunidad de disputar la Champions League en uno e los históricos de la competición, el AC Milan.