"A Gabri Veiga nos lo van a fichar, es mi intuición"

La mano derecha de Luis Campos, Calero afirma que van a fichar al jugador La cláusula de Veiga de 40 millones de euros hace que sea apetecible su fichaje para el PSG

Juan Carlos Calero es la mano derecha del director deportivo celeste, Luis Campos. Hoy ha afirmado lo que ya dijo el presidente del Celta, Carlos Mourinho, hace unos meses, "no queremos vender a Gabri Veiga, pero nos lo van a comprar”, dijo en marzo el máximo mandatario de los celestes. Cabe recordar que hay una relación bastante estrecha entre Celta y PSG porque Luis Campos compagina el cargo de Director Deportivo en el Celta con ser accesor del club que pretende pagar la cláusula de Veiga, el PSG.

Hoy Calero se ha explicado en la misma línia “el presidente lo expresó muy claro: Gabri Veiga no está en venta, pero nos lo van a comprar. Es intuición. A día de hoy contamos con el jugador y tiene fecha de regreso, el 25 de julio. De aquí a que acabe el mercado no sabemos lo que va a pasar. Puede ser que llegue una propuesta que tengamos que escuchar, pero a día de hoy no hay ninguna sobre la mesa. Hay mucho interés, pero ya desde que dio el salto. Él está ilusionado con su regreso y nosotros contamos con él”.

El Real Madrid iría a por Veiga si se marcha Tchouaméni

Hoy en SPORT hemos explicado que también el Real Madrid está detras del jugador de Vigo. La posible salida de Tchouaméni al Bayern de Múnich abriría las puertas a realizar una operación del club blanco para fichar a Veiga. El interés del Real Madrid por Veiga se ha vuelto a reactivar porque hay informaciones de Alemania que el club bávaro estaría dispuesto a pagar 100 millones de euros por Tchouaméni, lo que provocaría que el club blanco tuviera suficiente crédito económico y 'fair play' para ir a por el gallego.