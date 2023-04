Los 18 ‘herejes’ que jugarán el Masters de Augusta

Un total de 18 estrellas que disputan el LIV Golf, y apartados del PGA Tour, participarán en el Masters que arranca el jueves El castellonense Sergio García, ganador de la edición de 2017 es uno de los invitados en su condición de campeón

El Masters de Augusta ya cuenta con sus 88 jugadores en liza para la edición número 87, y entre ellos, habrá 18 que han dejado de jugar en el PGA Tour ya que decidieron dar el salto al circuito multimillonario saudí, el LIV Golf.

La presencia de estos ‘herejes’ del circuito estadounidense en el Masters quedó a salvo cuando los rectores de Augusta anunciaron que no iban a realizar ninguna discriminación a la hora de jugar el primer ‘Grande’ del año y que si entraban en lo criterios de clasificación serían bienvenidos.

Una vez completada la lista de participantes, serán 18 jugadores que se han ganado el derecho de participar en el selecto Masters, y entre ellos, el castellonense Sergio García, que ha ganado el torneo en la edición de 2017.

Normas de acceso

Para participar en el torneo, la única condición, además de ser ganador como el caso del español, es haber estado en el Top15 del mundo a 31 de diciembre de 2022 o cualquier otro ‘Grande’ con cinco años de exención.

Además de Sergio, han ganado el Masters sus compañeros en el LIV Golf, Dustin Johnson (2020), Phil Mickelson (2004-2006 y 2010), Patrick Reed (2018), Charl Schwartzel (2011) y Bubba Watson (2012 y 2014).

Así, la lista de ganadores el Masters, se añaden ganadores de Grandes como Bryson DeChambeau (US Open 2020), Cameron Smith (The Open, 2022), Louis Oosthuizen (The Open), Brooks Koepka (US Open 2019 y US PGA 2021).

También entran por clasificación mundial Abraham Ancer, Taylor Gooch, Jason Kokrak, Kevin Na, Joaquin Niemann, Mito Pereira, Thomas Pieters y Harold Varner III.