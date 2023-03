Danny Lee gana el LIV Golf en Tucson y Sergio García, por equipos

El neozelandés ganó en el desempate a Carlos Ortiz, el sudafricano Luis Oosthuizen y el estadounidense Brendan Steele Por equipos, la victoria se la llevó 'Fireballs', con Sergio García de capitán y Eugenio López Chacarra

El neozelandés Danny Lee firmó este domingo su primer título en el LIV Golf al ganar en un desempate con otros tres jugadores el segundo torneo de la temporada 2023, disputado en el club Gallery de Tucson, Arizona (Estados Unidos).

Lee ganó en el desempate final entre cuatro al mexicano Carlos Ortiz, el sudafricano Luis Oosthuizen y el estadounidense Brendan Steele.

Este cuarteto acabó empatado a 204 golpes (-9), con un impacto de margen sobre el estadounidense Charles Howell III -ganador del torneo inaugural en Mayakoba (México)- y dos menos que el chileno Mito Pereira, el español Sergio García, el estadounidense Kevin Na y el australiano Matt Jones.

En primer hoyo extra del desempate, jugado en el hoyo 18, quedó eliminado Carlos Ortiz. Y en el segundo, en el mismo lugar, Branden Lee embocó un largo putt desde fuera del green para dejar sin opciones a Oosthuizen y Steele y llevarse la victoria y los 4 millones de dólares reservados para el triunfador.

Best seat in the house for an unforgettable moment 🤩#LIVGolf @IronHeadsGC_ @dannygolf72 pic.twitter.com/o8pvPrLd3O