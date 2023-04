Badosa: "En Madrid siempre me pasa por los nervios..."

La tenista española habló sobre su adaptación al Mutua Madrid Open "Es un poco más difícil porque estás con más nervios", apuntó

En el desarrollo del Mutua Madrid Open, Paula Badosa compareció en conferencia de prensa para analizar su participación en el torneo. A su modo de ver, jugar en la capital española se antoja "más difícil" que en otras plazas para ella, todo por culpa de la presión.

"Siendo sincera, en Madrid es un poco más difícil porque estás con más nervios. Pero los enfoco igual de concentrada e intensa. Cada partido es un mundo y cada partido es importante", apuntó la tenista en declaraciones recogidas por el 'Diario AS'.

La tenista añadió: "En Madrid siempre me pasa por los nervios, me he acalambrado un poco. Lo he sabido gestionar bien y he acabado el partido. Es lo típico que me pasa en Madrid".

Y también dejó palabras para Cori Gauff, su próxima rival tras vencer a Cocciaretto: "El año pasado jugué bien, quizás no lo mejor, pero espero que este año pueda seguir jugando bien. 'Coco' es muy física, será un partido muy táctico. Ella juega bien en tierra batida. Intentaré ser agresiva y desarrollar mi juego", sentenció.