Otro quebradero de cabeza para Luis Enrique

Marquinhos se retiró lesionado al inicio de la segunda parte y espera volver "lo más rápido posible" Una baja delicada que se suma a la de Zaïre-Emery antes de jugársela en Champions ante el Newcastle

El PSG ha sido otro de los clubes afectados por el 'Virus FIFA'. Marquinhos tuvo que retirarse en el descanso de la primera parte del Brasil-Argentina, que se disputaba en Maracaná, por unas molestias en el tendón de la corva. Un partido histórico con victoria albiceleste para liderar los clásicos sudamericanos ganados y romper la racha de la verdeamarela como local, que no había perdido en clasificatorias a mundiales.

El zaguero del club parisino ha sido el 'colmo' para un Luis Enrique que tampoco podrá contar hasta 2024 con una de sus estrellas emergentes, Zaïre-Emery. El joven de 17 años es indiscutible en la sala de máquinas y supone una baja sensible en el centro del campo. El que fue el futbolista más joven en debutar con Francia en más de 100 años, recibió una dura entrada a la altura del tobillo, frente a Gibraltar, que lo dejó fuera de combate. Vitinha es la alternativa más ofensiva que dispone Luis Enrique, aunque también puede optar por Fabián Ruiz o Carlos Soler.

Zaïre Emery, la perla de Luis Enrique en París | AFP

Si bien estos desajustes no ayudan a dar regularidad al juego del equipo, Luis Enrique y sus pupilos deberán hacer el esfuerzo por operar a gran nivel ante el Newcastle en Champions el próximo martes 28 de noviembre. Un encuentro a cara o cruz para seguir optando por unos octavos de final que se pagan a precio de oro. En cambio, no es tan amplio el abanico de posibilidades en la defensa. Con las bajas de Kimpembe y Nuno Mendes, apostar por Lucas Hernández parece la opción más factible ahora que el brasileño no estaría disponible para jugar contra el Mónaco. "Para el viernes es muy complicado", explicó a l'Equipe.

Marquinhos añadió que se hará nuevos exámenes médicos en su llegada a París para ver el alcance de la lesión: "Espero que no esté mal y poder volver lo antes posible". A lo que también respondió que el momento en el que se encuentra la selección no es el mejor en cuanto a confianza, tras las dos últimas derrotas ante Colombia y Uruguay. Sobre el regreso del 'mejor Marquinhos' contestó: "Creo que he estado haciendo cosas buenas desde el inicio de la temporada. Todo el mundo puede cometer errores, me pasó a mí (contra el Newcastle), pero de momento me siento bien, trabajo y sigo mejorando".