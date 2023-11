Luis Enrique, en estado puro: "No voy a cambiar"

El técnico asturiano se mantiene firme en sus postulados pese a la derrota en Champions ante el Milan "No voy a cambiar. Sea cual sea el rival salimos a ganar y a atacar. No sé si es lo mejor, pero es mi idea y no voy a cambiar”, dice

Se esperaba con mucha atención la rueda de prensa previa de Luis Enrique al encuentro de Ligue 1 francesa ante el Stade Reims, en especial tras la derrota europea ante el Milan. Y el asturiano no defraudó.

Luis Enrique en estado puro. Según recoge 'As', el que fuera entrenador del FC Barcelona y de la selección española señaló que "somos un equipo que no especula en ningún campo. No ha especulado, hasta ahora, contra ningún rival. Salimos a ganar siempre. Intentamos ser mejores que el rival. No voy a cambiar. Sea cual sea el rival, salimos a ganar y a atacar. No sé si es lo mejor, pero es mi idea y no voy a cambiar".

El técnico del PSG indicó que "es mucho más agradable jugar en nuestro campo que fuera de casa. Con la ayuda de nuestros aficionados, la idea de jugar en casa nos hace ser más valientes y más atrevidos. Son las mismas condiciones en casa y fuera. No voy a cambiar la idea del equipo porque recibamos un gol. Mi idea, como equipo, es jugar igual en casa que fuera".

El exblaugrana incide: "Eso, ahora mismo, lo hemos hecho en todos los partidos. No ha habido ningún partido, ni uno, fuera de casa, donde el equipo no haya competido, haya ido a por el encuentro. Luego podemos haber sido más o menos efectivos, pero mi idea no va a cambiar”.

Sobre el 'grupo de la muerte' en Champions, el asturiano añade: "Aún no estamos en lo más alto de la clasificación en la Ligue 1, y tenemos margen de mejora. En Champions estamos en el grupo más difícil de la competición, uno de los únicos realmente interesantes. Hasta la última jornada, tenemos posibilidades de acabar primeros, segundos, terceros y hasta cuartos. Es como estar en octavos, cuartos o incluso semifinales. Estoy convencido de que lograremos clasificarnos, pero está claro que hay riesgos".

“Ojalá volvamos a ganar. El resultado contra el Milan condiciona el estado de ánimo. Ahora tenemos un partido muy difícil a domicilio, contra un rival muy interesante, con una gran idea de presión. Tendremos que estar muy atentos”, dijo.

El gijonés habló sobre Vitinha: “Estoy muy contento con él. Vitinha es un jugador con unas condiciones físicas y técnicas muy adaptables a nuestra idea de juego. Tiene muchísima calidad técnica y ha jugado con nosotros tanto de interior, extremo como pivote... A lo largo del partido cambia de posición. Es importante tener a este tipo de jugadores. Tiene gol, tiene calidad, y además aporta trabajo defensivo".

Una de las cuestiones candentes en el Parque de los Príncipes es el regreso de Marco Asensio: “No os puedo decir nada de su vuelta y si está en la lista, porque hasta que no la vean los jugadores no lo puedo decir", señaló Lucho entre risas. "Son las normas. Respecto a Asensio, ahora le falta coger forma y entrenar más, ya que lleva entrenando desde hace una semana con el grupo. Veremos cuándo vuelve a ser competitivo”, añadió.

"Si juega a pierna natural, en la izquierda, es un jugador para desbordar hacia fuera. Si juega como nueve, vendría a aportar superioridad en el centro del campo, sacando a los centrales de sitio entre líneas”, comentó el míster.

En cuanto a las opciones en Champions y su apuesta por los jóvenes como Zaïre-Emery, el exentrenador del Barça resaltaba para concluir que "los mismos mediocampistas que jugaron el día del Milan en el Parque de los Príncipes, y que ganamos 3-0, nadie me pregunta sobre si son jóvenes o no. Perdemos 2-1 en San Siro, en un partido que podría haberse decantado hacia cualquier lado, y siguen siendo los mismos mediocentros. Estoy encantado con ellos. Tenemos un plantillón. No valoro si son jóvenes o veteranos, valoro su nivel y estoy muy contento del nivel de mis jugadores”.