Mbappé: "No hablo por hablar"

Kylian Mbappé ejerce como portavoz de la selección después de su nombramiento como capitán "El partido de mañana, contra Irlanda, será más difícil de lo que la gente puede pensar", asegura el delantero

Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa, participó junto a Didier Deschamps en la rueda de prensa en la víspera del partido ante Irlanda en Dublín: "Fui el mismo el otro día. Asumí mi nuevo rol de forma natural. Respecto al discurso del descanso, no había muchas cosas que decirle a los jugadores por el rendimiento en el primer tiempo. No voy a hablar solo por hablar".

Al jugador del PSG se le preguntó por Kolo Muani, también nacido en Bondy, como él: "Es un delantero que ofrece distintas opciones de juego a nuestro equipo. Es muy completo y dispone de un volumen de juego impresionante. Estamos contentos del partido que hizo el viernes y espero que marque mañana. Mañana intentaremos que marque gol", añadió.

Mbappé, como capitán de Francia, tendrá que habituarse a hablar en las previas de los partidos de la selección: "Es algo que nunca me ha molestado. El entrenador me pidió que saliese. Forma parte de mi responsabilidad como capitán. El partido de mañana, contra Irlanda, será más difícil de lo que la gente puede pensar".

Mbappé se refirió también a las distintas generaciones que conforman la selección: "Fui el enlace entre dos generaciones, pero no sentimos grandes diferencias a lo largo de la semana. El grupo va bien, no he tenido necesidad de intervenir. Cuando menos trabajo tenga, será mejor para la convivencia del grupo".

Con relación al récord goleador de de Platini, del que le separan solo tres goles, dijo: "Es un honor estar cerca de los goles de Platini, pero ya es la próxima marca a batir. Platini es una leyenda del fútbol francés, pero quiero seguir con mi camino y ese pasa por superar y alcanzar a Platini".

El pasado viernes, después de marcarle dos goles a Países Bajos, Mbappé superó a Benzema en la quinta posición de máximos anotadores históricos de la selección francesa.