Alexis Sánchez vuelve a 'casa'

El encuentro entre Francia y Chile será un partido especial para Alexis Sánchez. El jugador del Inter regresa, esta vez con su selección, al Vélodrome, el estadio del Olympique de Marsella, donde el año pasado realizó una temporada espectacular, haciéndose un hueco en el corazón de los aficionados.

Durante su corta estancia en Francia, Alexis Sánchez firmó un total de 18 goles y 4 asistencias en 44 partidos entre todas las competiciones, unos números difíciles de superar y provocan que, este martes, se espere un gran recibimiento al atacante chileno.

Un día para exhibirse

No será un partido cualquiera para el exjugador del Barça. No solo por volver a la que fue su casa durante la temporada pasada, sino también por la importancia del encuentro. Alexis Sánchez finaliza su contrato con el Inter de Milán el próximo 30 de junio y no se espera que los italianos le renueven, ya que tienen incluso un acuerdo para incorporar al delantero iraní Mehdi Taremi.

A sus 35 años y con una temporada sin mucho protagonismo en el Inter, un partido como el amistoso ante Francia será un día marcado en rojo por el delantero para mostrar al mundo que todavía tiene mucho fútbol en sus botas.