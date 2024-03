¿Por qué pitan a Mbappé en Francia?

El amistoso entre Francia y Chile de este martes no será un partido cualquiera para Kylian Mbappé. A pesar de jugar como 'local', se espera que el público francés dedique una pitada al actual futbolista del PSG. ¿El motivo? El escenario en el que se jugará el encuentro.

Se prevé una 'cálida' bienvenida para los jugadores del PSG que jueguen esta noche en el Vélodrome, estadio habitual del Olympique de Marsella, con el que el conjunto parisino mantiene una gran rivalidad. Por si fuera poco, el encuentro se disputa solo 5 días antes del clásico francés entre ambos equipos, que se jugará en el mismo escenario.

"Me sorprendería que no me silbaran"

El propio Kylian Mbappé dejó claro que sería una gran sorpresa que el público del Vélodrome no le pitara. "Si no me silban, me sorprendería gratamente. Sé muy bien que allí no estoy en territorio conquistado, pero no tengo ningún problema con eso, no lo tomo como algo personal. Yo también lo entiendo", afirmó el capitán de la selección francesa en rueda de prensa.

"Aunque sea la selección, sigo siendo jugador del PSG, no espero que me pongan una alfombra roja. Saben muy bien que esto no va a cambiar mi forma de jugar", concluyo el delantero.