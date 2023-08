¡Alexis Sánchez vuelve al Inter!

Alexis Sánchez regresa al Inter de Milán como agente libre tras su paso por el Olympique de Marsella El viernes se llevará a cabo el exhaustivo reconocimiento médico que sellará el trato

Alexis Sánchez regresa al Inter de Milán como agente libre tras su paso por el Olympique de Marsella. El reconocido atacante chileno ha vuelto a firmar con el equipo italiano después de su año en el club francés.

La noticia fue confirmada por Fabrizio Romano, conocido por sus precisas primicias en el mundo del fútbol. Después de un acuerdo satisfactorio entre ambas partes, el viernes se llevará a cabo el exhaustivo reconocimiento médico que sellará el trato. Si bien los detalles del contrato no han sido completamente revelados, se espera que Sánchez ponga su firma en un contrato a corto plazo en los próximos días, consolidando así su regreso al Inter.

Alexis Sánchez to Inter, here we go! He’s back on free transfer after spending one year at OM — agreement reached and medical booked on Friday ⚫️🔵🇨🇱



Sánchez will sign short term deal in the next days as he was waiting for Inter.



He’s set to replace Joaquín Correa who joins OM. pic.twitter.com/JMn211pGlT