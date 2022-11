Valverde: "A cualquiera le gustaría entrenar al Athletic"

El 'txingurri' ha recuperado la sonrisa en su tercera etapa al frente de 'los leones' El Athletic acude al parón mundialista como cuarto clasificado de LaLiga

Tras una convulsa etapa en el Barça, que le llevó incluso a hacer un alto en su carrera como entrenador, Valverde ha recuperado la sonrisa en San Mamés, y así lo ha expresado en una entrevista para ESPN. "Es un club que a cualquiera le gustaría entrenar. Una de las fortalezas que tiene es hacer que todo el mundo se sienta partícipe de una idea, sentirse dentro de algo que es especial. Todo el mundo está empujando en el mismo sentido".

La tercera etapa de Ernesto Valverde al frente del Athletic no ha podido empezar mejor. El cuadro dirigido por el 'txingurri' acudió al parón mundialista con 24 puntos en su casillero particular, bagaje que le permite ocupar la cuarta posición de la clasificación. Estos resultados no podrían explicarse sin la conexión del equipo. "Existe un grado de conexión interna dentro del equipo y entre todos los estamentos del club que se nota".

De mantener esta buena dinámica, el Athletic podría empezar a valorar la posibilidad de disputar competiciones europeas, algo que no consigue desde la temporada 17/18. "Lo que no hay es espacio para dejar de soñar", recalca el 'txingurri'.