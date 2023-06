Últimos flecos por Nicolas Jackson

El Chelsea intentará no tener que depositar la cláusula de rescisión, aunque el precio de la operación no variará Jackson estuvo a punto de fichar por el Bournemouth en enero por 25 millones, pero no superó el reconocimiento médico

Nicolas Jackson jugará en el Chelsea la próxima temporada. Cada vez son menos las dudas sobre el próximo destino del senegalés, pero los 'Blues' todavía tienen que cerrar un par de flecos pendientes con el Villarreal. No tratarán de rebajar el precio de la operación, cifrado en los 35 millones que refleja su cláusula de rescisión, pero sí abordar un método de pago diferente.

De este modo, Jackson se convertirá en el enésimo fichaje del proyecto de Todd Boehly. El Chelsea viene realizar una fuerte inversión en ataque en las dos últimas ventanas de traspasos, pero ninguno de los futbolistas reclutados en ese periodo (a excepción de Aubameyang, que salvo sorpresa no continuará en la disciplina del cuadro londinense) responde al perfil de '9' más académico. Con Jackson, los 'Blues' ganarán en olfato, instinto y, sobre todo, en gol, virtudes que han brillado por su ausencia durante el último curso.

El desempeño de Jackson en el tramo final de temporada propicia que el mortante total de la operación se perciba como una auténtica ganga. El delantero senegalés registró 9 goles y 2 asistencias en los últimos 8 partidos de liga, números de 'crack' que ayudaron al Villarreal a afianzarse en la quinta plaza.

Aún así, la cifra de traspaso mejora los 25 millones que el Bournemouth estuvo a punto de pagar en el mercado de invierno. La marcha de Jackson era un hecho, pero se frustró al no superar el reconocimiento médico por una rotura de isquiotibiales.