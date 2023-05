El Atlético entra en un selecto grupo de Champions

El conjunto de Simeone supera las diez de participaciones ininterrumpidas en la máxima competición El Atlético, el FC Barcelona y el Real Madrid forman el bloque más estable de Europa de un mismo país

El Atlético de Madrid ha sellado su pase a la máxima competición continental para el próximo curso. De este modo, el conjunto de Simeone se une al prestigioso club de equipos llevan más de una década participando ininterrumpidamente en la Champions League.

Los rojiblancos volvieron a la Liga de Campeones después de tres años sin disputarla en la temporada 2013/14, año en el que Diego Pablo Simeone hizo historia. Desde esa temporada, el Atlético no ha fallado en su cita con Europa. Era el segundo curso del técnico argentino al mando del equipo y consiguió, ni más ni menos, que hacerse con el décimo título liguero del los rojiblancos casi 20 años después.

El Atlético de Madrid levantó su décimo título liguero en la temporada 2013/14 | EFE

El Atlético de Madrid, el FC Barcelona y el Real Madrid forman el bloque más estable de Europa de un mismo país. No fallan. El Madrid no se pierde una edición de la máxima competición de clubes desde la temporada 1997/98. Por otro lado, el equipo de Xavi Hernández regresó a la Champions para no marcharse en el curso 2004/05, y los últimos en incorporarse fueron los atléticos en la temporada 2014-2015, año en el que los rojiblancos ganaron el campeonato doméstico.

Desde entonces, los rojiblancos han participado en 11 ocasiones en las que se han quedado dos veces a las puertas de levantar la 'orejona'. El verdugo de Simeone fue el Real Madrid en ambas finales.

EL ATLÉTICO EN LA CHAMPIONS

2013/14 (FINAL): El Atlético de Madrid jugó la final en el Estadio da Luz de la ciudad de Lisboa, pero la perdió ante el Real Madrid (4-1).

2014/15 (CUARTOS DE FINAL): Los rojiblancos volvieron a verse las caras con el Real Madrid, esta vez en los cuartos de final. Aunque en la ida empataron a cero, los blancos consiguieron la victoria en el partido de vuelta (1-0).

2015/16 (FINAL): Y de nuevo, el Real Madrid. Los dos equipos de la capital volvieron a coincidir en la gran final de San Siro. Esta vez los rojiblancos estuvieron más cerca que nunca del título, pero el Real Madrid volvió a conseguir la victoria en la tanda de penaltis.

2016/17 (SEMIFINALES): Un nuevo derbi protagonizó las semifinales de la liga de Campeones. El partido de ida en el Santiago Bernabéu fue para los locales (3-0), pero los rojiblancos consiguieron la victoria en la vuelta aunque el resultado no fue suficiente (2-1)

2017/18 (FASE DE GRUPOS): En la fase de grupos de la liga de Campeones, el conjunto del 'Cholo' quedó en tercera posición. Por ello, los atléticos no pudieron clasificarse para los octavos de final, y su posición en la tabla les llevó a jugar la Europa League.

2018/19 (OCTAVOS DE FINAL): El Atlético se proclamó subcampeón de Liga en el curso 18/19, lo que les llevó a poder jugar en la Champions de nuevo. El equipo rojiblanco salió airoso del partido de ida ante la Juventus (2-0) pero, contra todo pronóstico, los italianos remontaron la eliminatoria en el partido de vuelta (3-0)

2019/20 (CUARTOS DE FINAL): En la Champions 19/20, a partir de los cuartos de final se jugó a partido único. El Atleti se enfrentó al Leipzig que, jugando en casa, pudo arrebatarle el pase a semifinales a Simeone (2-1).

2020/21 (OCTAVOS DE FINAL): El equipo madrileño poco pudo hacer ante el Chelsea. El equipo inglés ganó con facilidad al Atlético de Madrid, imponiéndose en la ida por cero a uno y confirmando su pase a cuartos en Stamford Bridge (2-0).

2021/22 (CUARTOS DE FINAL): En esta ocasión fue el Manchester City de Guardiola el que 'echó' a los de Simeone de la máxima competición europea. A los 'citizens' les bastó con un 1-0 en la ida para conseguir el billete a la semifinal.

2022/23 (FASE DE GRUPOS): Este curso ha sido el que peor de la era Simeone en la Champions League. El Atlético quedó cuarto en la fase de grupos por lo que, en febrero, el conjunto rojiblanco dejó de competir en Europa.

Estando en la lucha entre la segunda y la tercera plaza en la clasificación de la Liga Santander, el Atlético de Madrid volverá a la máxima competición por duodécima vez. El cuarto billete a la Champions todavía está en juego. La Real Sociedad tiene todas las papeletas para ser el cuarto clasificado con 68 puntos, pero el Villarreal le sigue de cerca con 63 puntos tras su victoria ante el Cádiz (2-0).