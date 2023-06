Mouriño, sobre la continuidad de Gabri Veiga: "No podemos llegar hasta lo que él quiere"

El Celta no podrá retener al centrocampista Gabri Veiga si algún club paga los 40 millones de euros de la cláusula de rescisión El presidente del Celta quiere que Veiga se quede pero asume que el club no puede llegar a las condiciones que el jugador pide

El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, asume que su equipo no podrá retener al centrocampista Gabri Veiga si algún club abona los 40 millones de euros de su cláusula de rescisión, una cantidad que los dirigentes celestes no negociarán.

“Hemos hecho un esfuerzo para intentar renovar a Gabri, pero no podemos llegar hasta lo que él quiere. Somos un objeto pasivo porque si alguien pone la cláusula no tenemos nada que hacer”, aclaró el dirigente celeste.

En este sentido, apuntó que una hipotética venta no permitiría al Celta “aumentar” su límite salarial para abordar nuevos fichajes, por eso mostró su deseo de que el internacional sub21 continúe en Vigo.

“Para nosotros es jugador del Celta, y si no está el día 3 será porque está con la selección. Si Veiga se quedara con nosotros sería el cénit de lo que pensamos para el centenario. Está dentro, tiene una ficha larga de años y es un jugador más de la plantilla. Ha demostrado muchas veces lo celtista que es. Ojalá se quede”, insistió.

Cuestionado por la posibilidad de ofrecerle un salario más amplio al jugador para asegurarse su continuidad, Mouriño manifestó que han hecho “todo” lo que está en sus manos para lograrlo.

“Si sabemos que le ofrecieron cinco millones netos, diez brutos, ir a ofrecerle tres me parece desmerecerlo. Pero eso no quiere decir que no hubiera conversaciones con él para renovarle”, apuntó.

El máximo accionista del Celta reveló que tienen dos ofertas “en firme” por el portero Rubén Blanco y el internacional mexicano Orbelín Pineda, confirmó el traspaso del delantero uruguayo Gabriel “Toro” Fernández al FC Juárez de la Primera División mexicana, y avanzó que a Kevin Vázquez, que acaba contrato el próximo 30 de junio, le ofrecerán la renovación.

“Kevin seguirá en el Celta. Aporta todo lo que tiene tanto en el campo como fuera del campo y además es canterano”, indicó Mouriño, quien confirmó que el asesor deportivo Luis Campos trabaja en la continuidad del extremo Carles Pérez, quien regresó a la AS Roma tras finalizar su cesión.

“Nos gustaría contar con él, está en un puesto importante dentro de esa planificación que tenemos”, dijo sobre el futbolista formado en las categorías inferiores del Barcelona.