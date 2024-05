Sigue el baile de porteros en Primera

El mercado de fichajes aún no se ha abierto, pero las direcciones deportivas ya empiezan a moverse. Tras múltiples movimientos en los banquillos, la zona de guardametas también está al rojo vivo. Mamardashvili, Ledesma y Dimitrievski son los principales protagonistas de este inicio de mercado en Primera.

La más que probable salida de Giorgi Mamardashvili del Valencia no es la única que dejará un vacío muy difícil de llenar en la portería. Otro guardameta que está más lejos que cerca de su actual club es Ledesma. El portero del Cádiz tendría decidido abandonar la disciplina gaditana tras confirmarse el descenso a Segunda División.

El club más interesado en hacerse con los servicios del guardameta argentino es el Rayo Vallecano. Según apunta 'Unión Rayo', la dirección deportiva del conjunto madrileño querría aprovecharse el descenso del Cádiz. Y es que una vez los gaditanos certificaron su descenso a la Liga Hypermotion, la cláusula de Ledesma disminuyo drásticamente: ha pasado de los 15 a los 5 millones de euros.

Posible recambio para Dimitrievski

Esta oportunidad no ha pasado desapercibida por un Rayo Vallecano que también podría perder a su actual portero. Todo hace indicar que Stole Dimitrievski jugará a partir de la próxima temporada en el Valencia, tras la más que posible salida de Mamardashvili. Por lo que, la no renovación del macedonio, ha activado las alarmas en la cúpula madrileña. Los dirigentes del Rayo ven en Ledesma una oportunidad de mercado que no pueden desaprovechar. Es por eso que, pese aún no abrirse el mercado de fichajes, la dirección deportiva quiere asegurarse de empezar la pretemporada con un portero de primera línea.

De esta manera, el baile de porteros en LaLiga no ha hecho más que empezar y promete ser uno de los protagonistas del próximo mercado de fichajes.