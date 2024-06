Ronaldinho desvela el motivo detrás de sus ataques a Brasil

No han pasado ni veinticuatro horas para que Ronaldinho reculase de sus críticas a la Selección de Brasil. El legendario futbolista brasileño, que aseguraba este sábado para sorpresa de todos que abandonaría la 'canarinha' para no ver ningún partido en esta Copa América, ha desvelado con un comunicado las verdaderas intenciones de sus palabras.

"No veré ningún partido. Está faltando todo, garra, alegría, entrega... falta jugar bien. Las cosas no están saliendo. Voy a abandonar a Brasil", aseguraba por sorpresa Ronaldinho este sábado a las puertas del arranque de la Copa América. Las palabras causaron un revuelo mayúsculo en Brasil, donde las críticas de la leyenda brasileña no sentaron del todo bien, especialmente dentro de un equipo que se sintió desprotegido por el Campeón del Mundo.

Raphinha se encargó de dar voz al malestar del grupo después de las palabras de Ronaldinho: "Han sido una sorpresa no solo para mí, sino para todo el grupo. Ha sido un duro golpe para nosotros. Obviamente, no estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que se dijo, estoy totalmente en desacuerdo, cada uno tiene calidad, mérito", explicó.

La verdadera razón detrás de sus ataques

No ha tardado Ronaldinho en desvelar el motivo real detrás de sus ataques cuando ha visto el revuelo que se había formado: "Nunca abandonaría el fútbol brasileño, nunca diría esas cosas -explicaba en un comunicado en sus redes sociales-, en realidad esas palabras vinieron de verdaderos aficionados brasileños. Imagina escuchar estos mensajes antes de jugar… la motivación baja. Nuestros chicos necesitan apoyo en este momento, cuanta más confianza les mostremos, más confiados estarán ellos en el campo", reconocía.

Los mensajes formaban parte de una campaña publicitaria de Rexona, que 'nunca te abandona'. Sin embargo, sus palabras parecen haber hecho bastante daño en Brasil donde muchos no han entendido el motivo de las declaraciones realizadas por el legendario jugador brasileño.