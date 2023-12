Quique - 'Cholo': Un pulso con vistas al pasado

Los caminos de Quique Sánchez Flores y el Cholo Simeone se volverán a cruzar este sábado en el Cívitas Metropolitano. Será su séptimo partido liguero contra Simeone, un pulso particular que no ha sido muy satisfactorio para el madrileño. Tampoco para el Sevilla. Quique, al frente de Espanyol y Getafe, ha sumado tres derrotas y dos empates en sus enfrentamientos con el argentino. Los de Nervión, peor aún: sólo una victoria en las últimas 15 visitas. No obstante, el feudo colchonero fue casa de Quique. Y es que hace más de una década, el actual entrenador del Sevilla vio la luz previamente a la 'era Simeone'.

Quique, sometido al 'dominio cholista'

Debutar no es fácil para ningún técnico, y repetir la gesta en campo colchonero agrava aún más la dificultad. Para Quique es todo un reto. Recién aterrizado en Nervión, levantó el ánimo del equipo en su debut en los Cármenes sumando los primeros tres puntos del Sevilla en tres meses. Pero el foco ahora está puesto en el duelo ante los rojiblancos, donde Quique lo recuerda con luz y con oscuridad.

Este sábado, el técnico madrileño afrontará su segunda prueba de fuego bajo una estadística que no le acompaña cuando se enfrenta al Cholo: Simeone ha vencido en tres partidos a Quique, un 0-1 en la 2016-17 y ya con el técnico sevillista en el Getafe, un 4-3 en el Metropolitano y un contundente 0-3 en el Coliseum.

Y en el caso del Sevilla, más de lo mismo: solo ha ganado uno de los quince últimos encuentros oficiales que ha jugado en feudo rojiblanco.

¿Cuántos títulos ganó el Atlético con Quique Sánchez Flores?

Sí, Quique entrenó al Atleti. Fue entre la temporada 2009 y 2001, en una etapa que el madrileño la recuerda con muy buenos ojos. Llegó en una muy mala dinámica. El club en la jornada 8 de aquella 2009-2010 se encontraba a un punto del descenso, pero con una plantilla con Forlán, Agüero y De Gea, entre otros, lograron ganar en Hamburgo la primera Europa League del club rojiblanco al derrotar por 2-1 al Fulham.

Pese a que la estadística no le acompaña cuando visita a Simeone, Quique Sánchez Flores puede presumir de ganar 2 títulos y llegar a otra final, la de la Copa del Rey de 2010, que perdió.

Este sábado, la historia es otra. Se sentará en los banquillos del Cívitas como sevillista. No será en el Calderón, pero lo recordará con buenos ojos contra el que fue su relevo en el pasado: el 'Cholo'.