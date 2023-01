Oyarzabal vuelve a marcar más de diez meses después

El atacante donostiarra transformó una pena máxima en el derbi vasco Su último tanto databa del pasado 5 de marzo ante el Real Madrid

Tras casi once meses de larga espera, Oyarzabal volvió a sonreír en el Reale Arena. El atacante donostiarra vio puerta por primera vez desde su lesión en el ligamento cruzado anterior tras transformar un penalti cometido sobre Kubo en el minuto 63.

Con este tanto, ya son cuatro los penaltis que Oyarzabal ha transformado ante los 'leones', más que a cualquier otro equipo. El 'txuri-urdin' es un especialista desde los once metros y, a pesar de estar casi un año inactivo, no ha perdido la puntería. No le tembló el pulso antes de engañar a Unai Simón con un sutil movimiento y establecer el 3-1 en el marcador.

El último tanto que celebró Oyarzabal databa del pasado 5 de marzo. También fue de penalti, aunque en aquella ocasión el rival era el Real Madrid. El tanto sirvió para poner el 0-1 en el Bernabéu a los 10 minutos de partido, pero la alegría fue efímera, ya que el cuadro blanco terminó imponiéndose con solvencia (4-1).