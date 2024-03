OFICIAL: Jagoba Arrasate no seguirá como entrenador de Osasuna

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, no seguirá en el cargo cuando finalice la presente temporada, acorde a lo informado por el equipo rojillo en una conferencia de prensa convocada para comunicar la decisión del entrenador vasco.

"El año empezó complicado (con la eliminación en Europa). Estoy obsesionado con terminar bien, podría seguir pero tengo que ser honesto, y sino estoy convencido debo marcharme", comentó el técnico que estaba al frente de Osasuna desde hace seis temporadas.

"Si no estoy convencido tengo que ser honesto conmigo mismo. Tengo que mirar por mi futuro. Me voy tranquilo y en paz conmigo mismo. Dejo abierta a una posible vuelta", añadió en su despedida, acompañado por Braulio Vázquez, director deportivo, y Luis Sabalza, presidente de la entidad.

"Hasta ayer mi círculo más cercano aun no sabía lo que iba a hacer. Sé que no voy a estar en ningún sitio como aquí. Ni por ciudad, jugadores y afición. Para todas las partes es mejor no estirar más el círculo", confirmó también de su voz el entrenador de 45 años.

Eso sí, Jagoba pidió no descuidar el presente curso: "Quedan todavía 11 partidos y solo pienso en ganar al Almería y terminar lo mejor posible LaLiga. Vamos a intentar quedar lo más arriba posible, sé como han entrenado hoy los jugadores y cómo lo harán mañana. Si llevo aquí seis años es gracias a ellos".

Y no desveló su siguiente paso: "No tengo esa ambición por probar algún equipo o algunas ligas. Como si no tengo que entrenar el año que viene", puntualizó.