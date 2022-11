Los motivos del hundimiento del 'cholismo' en Europa

Tras once años al frente del club, Simeone vive su etapa más complicada como técnico rojiblanco El desgaste del equipo es evidente y deberá reinventarse para evitar un hundimiento mayor

Tras la derrota en el Do Dragao contra el Porto (2-1), el Atlético de Madrid consumó su peor fase de grupos bajo las órdenes de Simeone. No solo no clasificaron a los octavos de la Champions, sino que tampoco hicieron lo mínimo para optar por la tercera plaza que da acceso a la Europa League. El Atleti acabó último en uno de los grupos más fáciles que ha tenido en la última década.

Es la segunda vez que Simeone cae en fase de grupos. En la temporada 2017-18 los rojiblancos tampoco superaron la primera etapa, pero las sensaciones fueron bastante diferentes a las de este momento. Ya no solo porque el grupo era más complejo (con el Chelsea y la Roma que llegó a semifinales), sino por lo actitud del equipo. Varios factores han propiciado el que se puede considerar como el mayor fracaso del 'cholismo' en Europa.

Derrotas en Bélgica, Alemania y Portugal

Cuando se realizó el sorteo de la fase de grupos, más de una persona habrá pensado que el Atlético no tendría problemas no solo para clasificar, sino que tampoco para ganar el grupo. En el papel, el equipo español era mejor que sus otros tres rivales. Pero claro, esa presunta superioridad no sirve de nada si no se hace un buen trabajo sobre el terreno de juego.

El Atlético visitó el BayArena y perdió contra el Leverkusen (2-0). En su desplazamiento a Bélgica, los colchoneros volvieron a sucumbir, esta vez contra el Brujas (2-0). Y en la última jornada, en Portugal, el Atleti volvió a morder el polvo (2-1) para despedir una espantosa fase de grupos. Tres partidos como visitante, tres derrotas. No son números para estar entre los 16 mejores del continente y menos si esos varapalos se dan contra el tercero de la liga de Portugal, el tercero de Bélgica y un equipo en zona de descenso en Alemania.

Segunda vez en la era Simeone que el Atlético cae en fase de grupos | Jose Coelho (EFE)

El equipo también se ahoga en el Metropolitano

Si a las tres derrotas fuera de casa se les suma un paupérrimo rendimiento como local, optar por una clasificación a la siguiente ronda resulta imposible. Es cierto que el Atleti mantuvo el invicto en el Metropolitano, pero si de esos tres encuentros, solo gana uno (y anotando el gol de la victoria al 90+11), esa estadística de nada sirve. El 0-0 contra el Brujas ya dejó al equipo bastante herido y el 2-2 de la quinta fecha contra el Leverkusen - que además significó la eliminación del equipo de la Copa de Europa - mantuvo la tendencia de los últimos años: el Atleti se ahoga en su propio estadio.

Que el Atlético solo haya ganado un encuentro como local en esta Copa de Europa no es ninguna novedad. Con los tres juegos de esta fase de grupos, el equipo llegó a los 24 partidos de Champions en el Metropolitano. De todos ellos, los de Simeone ganaron tan solo diez. Es decir, el porcentaje de victorias como local del Atlético es de un pobre 41.6%.

Pólvora mojada en ataque

En seis juegos, solo cuatro jugadores rojiblancos anotaron: Hermoso, Griezmann, De Paul y Carrasco, y solo un gol cada uno. Como visitantes, ninguno de los futbolistas del equipo lo logró (el tanto del Atleti en Portugal fue de Marcano en propia puerta). Ya no solo el hecho de que cinco goles en seis partidos no son estadísticas de equipo que compita en Europa, sino que de esos solo uno fue convertido por un delantero (el de Griezmann en la primera jornada). Es decir, los otros cuatro delanteros (Joao Felix, Morata, Correa y Cunha) acabaron la competición con un balance de cero goles anotados.

Así fue el error del francés en el lanzamiento de penalti | TELEFÓNICA

Defensa frágil

Si hace unos años marcarle al Atlético de Madrid era prácticamente imposible, ahora cualquier equipo se ve capaz de hacerlo, y en más de una ocasión. Por ejemplo, el 37.5% de los goles que el Cádiz ha anotado en la Liga han sido al Atleti (los tres del 3-2 del fin de semana pasado). En Europa los números no cambian mucho: solo contra el Brujas en Madrid los de Simeone fueron capaces de mantener la portería a cero. La fragilidad de la defensa del equipo, que ya empezó a flaquear la temporada pasada, impiden que se pueda competir al más alto nivel europeo.

Polémicas en el vestuario

Si algo ha caracterizado al Atlético del 'Cholo' a lo largo de los últimos once años es la unión del equipo dentro y fuera del campo. Todos los jugadores comulgaban con la filosofía del entrenador argentino y esa fortaleza como conjunto se notaba en los partidos. No obstante, esta temporada ciertas polémicas en el vestuario han debilitado ese vínculo. La mediática tensión entre Simeone y Joao Felix, jugador más caro en la historia rojiblanca, no debe de haber ayudado para nada al momento actual del equipo.