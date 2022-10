Las noches mágicas de Champions del Calderón han desaparecido en el Metropolitano

El rendimiento del Atleti en Copa de Europa ha bajado de manera importante tras el cambio de estadio Con el partido de este miércoles contra el Brujas, el Metropolitano igualará los 23 juegos Champions del Calderón con Simeone

Por el Vicente Calderón pasaron gigantes europeos como el Barcelona, Real Madrid, Bayern de Múnich, Juventus y Chelsea. Salvo el equipo inglés, todos los demás sucumbieron en el otrora templo rojiblanco. El Barça y el Bayern incluso dos veces. Con Diego Pablo Simeone, el antiguo estadio colchonero vivió un total de 23 noches de Champions. En 18 de ellas el Atlético de Madrid celebró un triunfo. Es decir, hasta 78% de victorias del Atleti en el Manzanares. Otros cuatro empates y una única derrota contra el Benfica en fase de grupos completan el brillante historial del Calderón.

En el Metropolitano la historia es diferente. El porcentaje de victorias baja hasta un preocupante 45%. Los de Simeone solo han ganado en diez de los 22 partidos jugados en su nuevo campo. Han empatado en ocho ocasiones (el último de ellos contra el Brujas en la jornada anterior) y han cosechado otras cuatro derrotas (Milan, Liverpool y dos veces contra el Chelsea).

Este miércoles visita Madrid el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. El Atlético necesita que el espíritu del Calderón se traslade al Metropolitano porque al equipo no le sirve otro resultado que no sea ganar. Incluso podría quedar eliminado a falta de una jornada de no conseguir el triunfo. El Porto visita Bélgica en la primera tanda de encuentros (18:45); una victoria de los portugueses en Flandes obligaría a los rojiblancos a ganar para seguir con vida en la competición (e ir al todo o nada en el Do Dragao en el último partido).