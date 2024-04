¿Qué hay que hacer en España? El eterno debate con los filiales

El eterno debate en el fútbol español. ¿Hay que hacer una liga exclusiva para filiales? Tanto aficionados como los propios equipos modestos han pedido en varias ocasiones este formato de competición porque consideran que luchan de manera desigual contra plantillas que cuentan con el soporte de clubes con presupuestos muy superiores. Mientras ellos viven casi al día y pendientes de cualquier patrocinador, subvención o la taquilla que generan de locales, sus competidores directos gozan de incluso futbolistas con experiencias en categorías muy superiores. ¿Es realmente así?

Desde la temporada 2002-03, ha habido como mínimo un filial en la categoría de plata del fútbol español en 19 temporadas. Es decir, desde entonces, tan solo tres campañas en Segunda se han disputado sin filiales (2018-19, 2019-20 y 2020-21). Este año, de las 40 plazas que hay en 1a RFEF (dos grupos), siete de ellas están ocupadas por filiales, dificultando en este caso los ascensos de equipos históricos con mucho peso en el fútbol español y que no pasan por buenos momentos.

EL REAL MADRID C, A SEGUNDA RFEF

El segundo filial blanco subió matemáticamente a Segunda RFEF tras el 'pinchazo' del Móstoles URJC ante el Leganés B. Líderes de principio a fin tras un inicio de temporada fulminante, sumando siete victorias y un empate en las primeras ocho jornadas, también mostraron su poderío en el segundo tramo de temporada. 12 triunfos en los últimos 15 choques.

Los jugadores del Real Madrid C celebran el ascenso a Segunda RFEF / Real Madrid

Con el Real Madrid Castilla prácticamente salvado en Primera RFEF (Grupo 2), el segundo filial del Madrid estará en una categoría superior a muchos equipos historicos del fútbol español que pelean en situaciones muy precarias.

DOS ASCENSOS DIRECTOS A PRIMERA RFEF

De momento, hay dos ascensos directos confirmados de Segunda a Primera RFEF de filiales del fútbol español. El Bilbao Athletic (Grupo 2) y el Sevilla Atlético (Grupo 4). Sin embargo, hay varios más que podrán 'comprar' su plaza a través del 'playoff'.

En el Grupo 1, el filial del Racing de Santander, el Rayo Cantabria, está a un partido de colarse en el 'playoff' de ascenso. A falta de una jornada, se lo juega todo con Langreo y SD Compostela, ambos con 47 puntos, uno menos que los cántabros. A su vez, el Real Valladolid Promesas, se quedará a nada de pisar 'playoffs' con 44 puntos.

En el Grupo 2, el Deportivo Aragón, filial del Real Zaragoza, puede acompañar al Bilbao Athletic a Primera RFEF si hace los deberes en el 'playoff'. Primero tendrá que vencer al Barakaldo y después al ganador del Logroñés y el Utebo. El Deportivo Alavés B, por su parte, se ha quedado a las puertas de pelear por el ascenso.

El Bilbao Athletic es equipo de Primera RFEF / Athletic Cñub

En el Grupo 4, el Betis Deportivo, cuarto clasificado, puede confirmar el doblete andaluz a Primera RFEF junto al Sevilla Atlético, que ya ha ascendido. Los béticos, que contaron con los servicios de Assane Diao contra las Águilas, se juegan la primera ronda del 'playoff' ante el Marbella. Después, tocaría el Yeclano o el Orihuela.

El Sevilla Atlético vuelve a Primera RFEF / RFEF

Finalmente, es el Getafe B el que tiene opciones de subir en el Grupo 5, aunque también por la vía de los 'playoff'. Los madrileños se juegan la plaza de Primera RFEF primero contra la UD Sanse, después lo hará contra el ganador del Atlético Paso y el Numancia o la Gimnástica Segoviana.

BARÇA ATLÈTIC Y CELTA FORTUNA MIRAN A SEGUNDA

En Primera RFEF suben a LaLiga Hypermotion dos equipos de cada grupo. Uno, a través del ascenso directo. El otro, por 'playoff'. En el Grupo 1, dos filiales pueden conseguir los dos billetes: Barça Atlètic y Celta Fortuna. El Deportivo de la Coruña, histórico del fútbol español, ocupa la plaza de ascenso directo a Segunda.

Barca Atlètic y Celta Fortuna pueden ascender a LaLiga Hypermotion / SPORT

¿Quién le sigue? El Gimnástic de Tarragona, (tercero), y la SD Ponferradina (quinto), actualmente en puestos de 'playoff'. Por medio, dos filiales, el Barça Atlètic (segundo) y el Celta Fortuna (cuarto). Es decir, si uno de ellos gana la liga, el otro podría conseguir la otra plaza a través del 'playoff', siempre y cuando el Celta mantenga la categoría en Primera. Por ahora, marcan la permanencia con 31 puntos.

¿SIN FILIALES EN SEGUNDA?

En LaLiga Hypermotion, el Villarreal B lucha por la salvación. El 'mini submarino amarillo' ocupa la vigésima posición con 39 puntos. A falta de cinco jornadas, el Albacete marca la permanencia con 42 unidades.

El Villarreal B pelea por salvar la categoría / laliga

De consumarse el descenso, y si no suben ni Barça Atlètic ni Celta Fortuna, la temporada que viene, la 2024-25, podría ser la cuarta de las últimas 23 campañas sin un filial en la categoría de plata del fútbol español.

LA LIGA DE FILIALES: ¿UNA OPCIÓN REAL?

En España, la alternativa de 'aislar' a los filiales hace muchos años que está sobre la mesa. En 2008 estuvo a punto de hacerse realidad. Roberto Olabe y Ricardo Resta propusieron crear esta liga de filiales a LaLiga, la Federación y los clubes de Primera y Segunda, pero con el principal objetivo de fomentar el talento español y no tanto de proteger a los clubes más humildes.

En el planteamiento, se estableció que cada plantilla debía de estar confeccionada por futbolistas entre 16 y 21 años y solo podía haber un máximo de cinco extranjeros por club. Solo podrían bajar jugadores del primer equipo para recuperarse de lesiones de larga duración.

Sin ascensos ni descensos, dicha propuesta acogía a 42 equipos divididos en tres grupos y la temporada se dividía en tres fases. Los cinco primeros de cada liguilla y el mejor sexto jugarían durante la segunda fase en una Superliga Élite para ser el campeón de España. El resto de equipos se dividirían en dos grupos. En la tercera fase se jugaría la Copa entre los mejores de la fase 2.

LOS CASOS DE INGLATERRA E ITALIA

Inglaterra e Italia cuentan con una liga exclusiva para los filiales. Desde la temporada 2016/17, Inglaterra decidió perfeccionar lo que denominan la Premier League 2, una competición con dos divisiones y 24 equipos filiales con sistemas de ascenso y descenso. Los requisitos de edad son que los futbolistas deben tener 23 años como máximo para participar aunque se permite alinear un portero y tres jugadores de campo que sobrepasen los 23.

El objetivo es garantizar una competitividad real en las divisiones inferiores, en las que participan equipos históricos del fútbol inglés que pelean para volver a la Premier League y, a su vez, tratar de explotar al máximo el desarrollo de las jóvenes promesas que tienen los equipos punteros del país.

En Italia funciona bastante parecido. El límite de edad de la liga Primavera 1 es de 20 años, aunque allí también se permite alinear a futbolistas mayores. Dos sin límite de edad durante la temporada regular y otros dos con un máximo de 21 años a partir de los octavos de final.

Pero muchos entrenadores afirman que la liga de filiales no funciona porque la exigencia que hay allí no es la misma que en Segunda, 1a o 2a RFEF (aplicable a las categorías inferiores de otros países) y que los jóvenes no adquieren suficiente experiencia para llegar al primer equipo. "Está claro que el sistema de equipos reserva no funciona, hay que hacer algo al respecto para que no se desperdicie el talento de los chicos", aseguró Rafa Benítez cuando dirigía al Liverpool. ¿Qué solución se puede aplicar en España?