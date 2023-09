Griezmann y el Atlético amenazan Mestalla

El equipo rojiblanco encadena 17 partidos sin perder ante el Valencia El delantero galo, por su parte, ha anotado 12 tantos a los ches, cuatro en sus últimos cuatro duelos

Nadie ha sufrido tanto los goles de Antoine Griezmann en LaLiga EA Sports como el Valencia, que ha recibido ya doce tantos, cuatro en sus últimos cuatro duelos, del líder del Atlético de Madrid, que retoma la competición en Mestalla, 18 días después del 0-7 en Valllecas, contra la necesidad de su rival, con dos derrotas seguidas.

El francés es una pesadilla para el Valencia, como goleador constante de sus últimos cuatro enfrentamientos, en el 3-0 último en el Metropolitano, en el 0-1 y en el 3-3 anteriores en Mestalla y en el 2-3 con el que ganó cuando militaba en el Barcelona, pero aún más cuando se desplaza al campo valencianista, donde ha marcado siete dianas en 12 visitas, incluidas las tres más recientes. Y cinco en seis desplazamientos con el Atlético.

No es sólo Griezmann. También lo es el actual Atlético. Ya son 17 partidos sin una sola victoria del Valencia sobre Diego Simeone, invencible para su adversario de este sábado desde el 3-1 del 4 de octubre de 2014 en el mismo escenario de su duelo ahora. Su balance contra el técnico argentino es demoledor. Sólo lo venció otra vez (2-0, el 3 de noviembre de 2012). El resto son victorias del club rojiblanco, dieciséis, o empates, nueve.

Invencible en sus tres primeros compromisos, el imponente 0-7 en Vallecas fue la última aparición en el campeonato del Atlético, sin un solo gol en contra como visitante y a cinco puntos del liderato del Real Madrid con un encuentro menos, tras el aplazamiento de su duelo con el Sevilla del 3 de septiembre por la DANA. Lo recuperará el próximo 23 de diciembre.

Un parón de tres semanas del que regresa en Mestalla. Ahí aguarda el Valencia. El equipo de Rubén Baraja arrancó la competición con dos triunfos, ante el Sevilla y Las Palmas, pero después cayó ante el Osasuna y repitió derrota en el campo del Alavés. Estos dos tropiezos se han unido a la admisión por parte de la presidenta Layhoon Chan de que el objetivo para la temporada es la salvación para hacer que el Valencia mire hacia abajo en la clasificación.

El encuentro estará marcado para ambos equipos por las bajas que han tenido ambos técnicos por los compromisos internacionales. En el caso del Valencia, con una plantilla muy corta y tres lesionados (Alberto Marí, Gabriel Paulista y Dimitri Foulquier) dejó a Baraja con apenas ocho jugadores de campo para trabajar hasta este mismo jueves.

El único de los últimos fichajes que ha podido aprovechar el parón para mejorar su preparación y su integración ha sido el centrocampista Sergi Canós.

En cambio, Roman Yaremchuk realizó este jueves su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros tras haber viajado a Vitoria sin ni siquiera haberse entrenado y haber marchado después con Ucrania.

Por su parte, el marroquí Selim Amallah, que parecía el que más rápido iba a entrar en el once, fue el último en llegar y hasta este mismo viernes no ha trabajado con el grupo.

Uno de los cambios que Baraja podría introducir en el once sería la entrada del joven Cristhian Mosquera en sustitución de Cenk Özkacar y la vuelta de Mouctar Diakhaby también al eje de la zaga.

En el centro del campo, Canós opta a uno de los sitios que estaban hasta ahora asignados a los tres internacionales españoles sub 21 (Javi Guerra, Fran Pérez y Diego López) y parece más complicado que Amallah o Yaremchuk entren ya en el once aunque no está descartado

El once del Atlético, a la vez, está condicionado por las lesiones. No está aún listo Koke Resurrección. Tampoco Memphis Depay, fuera por una lesión muscular sufrida hace tres semanas, ni Reinildo Mandava, de baja desde febrero por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. A ellos se añade Rodrigo de Paul, lastimado con su selección, al igual que Caglar Soyuncu. Dos ausencias derivadas de las fechas FIFA.

Listo Samuel Lino, reincorporado este viernes al trabajo con el grupo y suplente en su reencuentro con el Valencia y Mestalla, el Atlético tampoco dispone ya de Yannick Carrasco, traspasado a petición propia del jugador a Arabia Saudí. De los 24 efectivos con los que cerró el mercado veraniego, que ahora son 23 por la salida del internacional belga al Al Shabab, están disponibles 18 para competir contra el Valencia.

Y uno de ellos, José María Giménez, recién recuperado de la fisura en la tibia que lo ha mantenido inactivo desde finales de julio. No ha jugado ningún partido en este ejercicio. Ninguno de los cuatro de la pretemporada ni ninguno de los tres jugados por ahora en esta Liga. Ya está para competir, según desveló Simeone, que lo incluirá en la convocatoria, aunque no parece que vaya a ser titular, a juzgar por las pruebas de esta semana.

Se prevén dos novedades por encima de todas en el once. Una es Marcos Llorente, por la baja de Rodrigo de Paul. Goleador dos veces en tres jornadas, suplente en Vallecas, el centrocampista madrileño ya no es tan titular como en los tres cursos precedentes entre la competencia que surge en la plantilla. La otra es Rodrigo Riquelme, que tomará vuelo en el carril izquierdo, como el 'nuevo' Carrasco, después de la marcha del dueño de ese puesto.

Con Thomas Lemar como probable titular en lugar de Saúl Ñíguez, la duda en la alineación está en el carril derecho, entre Nahuel Molina, a su regreso de los partidos con la selección argentina, o César Azpilicueta. En principio, el español parece más probable en Mestalla.

Pablo Barrios será previsiblemente el medio centro, de tan buen aspecto en Vallecas, a la espera de la recuperación de Koke. En el resto del once, Jan Oblak ocupará la portería, Stefan Savic, Axel Witsel y Mario Hermoso el centro de la defensa y Antoine Griezmann y Álvaro Morata el ataque. El goleador español ha logrado tres tantos en tres jornadas en este campeonato, aunque sólo partió en el once en el primero, en el 3-1 al Granada.

POSIBLES ALINEACIONES

Valencia: Mamardashvili; Correia, Diakhaby, Mosquera, Gayà; Fran Pérez o Sergi Canós, Pepelu, Javi Guerra, Diego López; Almeida y Hugo Duro.

Atlético: Oblak; Azpilicueta, Savic, Witsel, Hermoso, Riquelme; Llorente, Barrios, Lemar; Griezmann y Morata.

Árbitro: Gil Manzano (Extremeño).

Estadio: Mestalla.

Hora: 16.15