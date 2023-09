Enrique Cerezo, sobre el caso Rubiales-Hermoso: "No sé quién tiene que pedir perdón a quién"

El presidente del Atlético de Madrid realizó unas polémicas declaraciones sobre lo sucedido tras la consecución del Mundial femenino El empresario opinó en 'Cope y 'echó más leña al fuego

Enrique Cerezo dio su particular visión de lo sucedido entre Luis Rubiales, expresidente de la Federación, y Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas tras proclamarse España campeona Mundial de fútbol femenino.

El presidente del Atlético de Madrid, en unas declaraciones recogidas por 'COPE', valoró lo sucedido en Australia y, como siempre, no dejó a nadie indiferente. Cerezo acudió como pregonero a las fiestas de Majadahonda y posteriormente, quizás imbuido por el ambiente festivo de la localidad majariega, declaró: "No sé quién tiene que pedir perdón, no estoy ni en el cuerpo de Rubiales ni en el de Jenni Hermoso. No sé quién tiene que pedir perdón a quién, y si se lo tiene que pedir Rubiales a Jenni, se lo tendrá que pedir. Si no se lo ha pedido ya, se lo pedirá dentro de poco, creo que tiene que ser así. Pero vamos, a mí ni me preocupa ni me importa, personalmente no tengo nada que decir".

Cerezo también valoró la salida de Yannick Carrasco en el pasado mercado estival. El belga, una pieza importantísima para Simeone, no dudó en hacer las maletas con destino a Arabia Saudí. "Ha hecho bien en marcharse. El contrato que le ofrecían era 10 veces mayor y yo hubiera hecho lo mismo", apuntó.