Las diez últimas jornadas de Liga, al rojo vivo

Así está ahora mismo la lucha por el título, las competiciones europeas y la salvación Todos los equipos están metidos de lleno en la lucha por distintos objetivos

Ahora sí. Ha llegado el momento de desempolvar la calculadora y tirar de números. De nada vale cómo has llegado hasta aquí, qué has hecho bien o en qué has podido fallar. Ahora solo quedan diez jornadas y es el momento de atar los objetivos como sea. No será fácil. Hay muchos equipos en la pomada y, ahora mismo, están todos o casi todos los frentes abiertos. Analicemos cómo está la lucha por el título, por las competiciones europeas y por la salvación. Vamos a ello.

El Barça, casi único candidato al título

La del campeón de liga es seguramente la batalla menos competida que hay ahora mismo. El Barça lidera la clasificación con puño de hierro con trece puntos y tan solo el Madrid, tras un descalabro azulgrana, o el Atlético, con un tropiezos escandaloso de ambos, podría poner en peligro el título. Los azulgranas, eso sí, no se fían de la renta y quieren atar la Liga lo antes posible. El Madrid, por su parte, anda más centrado en la Copa del Rey y en la Champions que en una carrera casi imposible por la Liga.

La Champions, al rojo vivo (Real Sociedad, Villarreal y Betis, en la pomada)

Tres equipos luchan por una plaza. Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid tienen muy aseguradas las tres primeras plazas para la siguiente edición de la Champions y la cuarta es la que sigue en duda.

La Real Sociedad (51) ha estado entre los cuatro primeros durante toda la temporada, pero ha sufrido un bajón en las últimas fechas y ha puesto en compromiso su condición. Betis (45) y, sobre todo, Villarreal (47) vienen como un tiro en las últimas semanas y están a tan solo seis y cuatro puntos de la Real Sociedad, respectivamente.

La Europa League y la Conference League, pendientes de la Copa del Rey

Hay más de un equipo que está rezando porque el Real Madrid gane la Copa del Rey. No porque tengan mayor simpatía por el club blanco que por Osasuna, sino porque la victoria del Madrid significaría que el séptimo clasificado de la Liga iría a la Conference League y el sexto se metería junto al quinto en la Europa League. Muchos equipos implicados en la lucha.

Villarreal y Betis son los dos conjuntos que ahora mismo ocupan plazas de Europa League y Conference League respectivamente, pero tienen a Athletic (40), Osasuna (38), Rayo Vallecano (37), Celta de Vigo (36) e incluso Girona (35) pisándole los talones. Los tres últimos ansían con ganas que el Real Madrid gane la Copa del Rey. Tendrían entonces opciones de meterse en Europa. Si la Copa la ganara Osasuna, las posibilidades se diluyen. Ahora mismo, con el Madrid campeón copero, el Athletic entraría en la Conference League.

Muchas cosas pueden pasar aún por abajo

La salvación siempre es la batalla de las batallas en el tramo final de la Liga. Y este año apunta a ser nuevamente una auténtica guerra. El Elche está ya virtualmente desahuciado, pero a partir de aquí hay muchísimos equipos que o están en descenso, o están en la pelea o pueden caer en ella si encadenan una mala racha de resultados.

Espanyol (27) y Valencia (27), dos históricos de la Primera División española, son los que ocupan las otras dos plazas que llevan directamente a Segunda División en este momento. Ambos apelan a la calidad de sus jugadores y al cambio en los banquillos para revertir esta situación e intercambiarse los puestos con los Valladolid (29), Almería (30), Getafe (30), Cádiz (31), Sevilla (32) e incluso Mallorca (34). Mucho por jugarse.